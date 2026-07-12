Las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) continuarán el lunes con dos series empatadas a un triunfo por bando, cuando los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo intenten aprovechar la ventaja de cancha local para colocarse al frente en sus respectivos enfrentamientos.

Los Vaqueros, de un lado, recibirán a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer partido. Los quintetos llegan igualados 1-1 en una serie a un máximo de siete encuentros.

Bayamón reaccionó en la jornada sabatina luego de perder el primer compromiso por marcador de 78-69 y empató la serie tras un gran debut del refuerzo Chris McCullough.

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El delantero tuvo un impacto inmediato al registrar un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, incluyendo el canasto que aseguró el triunfo de los Vaqueros. McCullough fue contratado para sustituir a Jae Crowder, quien salió inesperadamente del equipo antes del inicio de la postemporada.

Más tarde, a las 8:00 p.m., los Capitanes recibirán a los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, también con la misión de romper el empate.

Arecibo abrió la serie con un triunfo 101-98, pero Aguada respondió en el segundo choque con una victoria 83-79 para igualar el duelo.

Los Santeros contaron en dicho triunfo con tres jugadores con más de 20 puntos: Joel Soriano (23), Jacob Wiley (23) y Rigoberto Mendoza (22). Soriano, además, completó un doble-doble con 11 rebotes y Wiley hizo lo propio al capturar 10.

Otras dos series

Este domingo se disputan los segundos encuentros entre los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas en el Coliseo Roberto Clemente, con la escuadra del Valle del Turabo al frente 1-0 tras imponerse 98-92 en el primer juego.

De igual forma, los Leones de Ponce y los Atléticos de San Germán se enfrentan en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns. San Germán llegó al partido con ventaja de 1-0 en la serie luego de ganar el encuentro del pasado viernes por 88-75.

El tercer encuentro de esas series se jugará el martes.