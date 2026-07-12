Los dirigentes Carlos Rivera, de los Leones de Ponce, y Wilhelmus Caanen, de los Criollos de Caguas, fueron suspendidos este domingo por un partido y multados con $2,000 cada uno por incidentes ocurridos durante el primer juego de sus respectivas series semifinales, celebrados el viernes, informó el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ambos técnicos cumplirán sus suspensiones este domingo, cuando los Leones (0-1) reciban a los Atléticos de San Germán en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens y los Criollos (1-0) visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

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En el caso de Rivera, la liga explicó que la sanción responde a dos incidentes distintos. El primero se produjo tras su expulsión del partido al recibir dos faltas técnicas consecutivas por ingresar al tabloncillo para protestar enérgicamente una decisión arbitral.

El segundo obedece a las expresiones que realizó ante la prensa al concluir el encuentro, en las que cuestionó la imparcialidad del cuerpo arbitral.

Los Leones presentaron una solicitud de reconsideración y pidieron que se evalúen atenuantes.

Por su parte, el BSN señaló que Caanen incurrió en conducta sancionable al realizar gestos y utilizar lenguaje corporal que, según la liga, exigían parcialidad en las determinaciones arbitrales durante el primer partido de la serie.

El BSN recordó que, conforme al Reglamento de Disciplina, ambas sanciones son automáticas y no están sujetas a apelación.