La Selección Nacional de Baloncesto femenina sufrió una baja de última hora de cara a su debut este domingo en el Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup 2027, luego de que la escolta Arella Guirantes quedara fuera tras una lesión en medio de un entrenamiento en Managua, Nicaragua.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este mismo domingo que Guirantes se lesionó en la práctica del sábado y, tras ser evaluada por el cuerpo médico, se determinó que no podrá participar en la competencia, que otorga tres plazas al AmeriCup.

El conjunto boricua comenzará este domingo su participación en el evento cuando enfrente a Islas Vírgenes desde las 4:30 p.m., hora de Puerto Rico.

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Ante la ausencia de la Jugadora Más Valiosa en las pasadas dos ediciones del Centrobasket femenino, la FIBA aprobó la integración de Abeliz Rodríguez, quien debutará con el combinado nacional.

Rodríguez, de 23 años, verá acción apenas una semana y poco más después de convertirse en la primera selección del sorteo de jugadoras de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Puerto Rico ha conquistado la medalla de oro en las últimas cuatro ediciones del Centrobasket.