El puertorriqueño Abimelec Ortiz cumplirá este domingo el sueño de llegar a las Grandes Ligas cuando los Nationals de Washington reciban este domingo a los Yankees de Nueva York en el Nationals Park.

El boricua fue ascendido en horas de la mañana de este mismo domingo desde Triple A, y de inmediato fue incluido como tercer bate y bateador designado en la alineación del dirigente de Washington, Blake Butera, para el último juego antes del receso del Juego de Estrellas.

Ortiz llega a la ‘Gran Carpa’ tras una sólida temporada con los Rochester Red Wings, filial Triple A de los Nationals. Bateaba .235, con 16 cuadrangulares, 48 carreras anotadas, 59 impulsadas, 31 boletos gratis y un OPS de .813.

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Su ascenso se produjo, además, luego de que los Nationals designaran para asignación al lanzador zurdo Matt Krook.

abimelec debut day 🙌 pic.twitter.com/dcOgCzfojY — Washington Nationals (@Nationals) July 12, 2026

El inicialista, de 24 años, arribó a la organización de Washington durante el pasado invierno como parte del canje que envió al lanzador MacKenzie Gore a los Rangers de Texas.

El toletero de los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) se une al grupo de debutantes puertorriqueños en las Mayores durante la temporada 2026, integrado por Elmer Rodríguez-Cruz, Eduardo Rivera, Edwin Arroyo y Bryan Torres.