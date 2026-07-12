Texas. Yordan Álvarez conectó otro jonrón descomunal para llegar a 31, la mayor cifra de la Liga Americana; LaMonte Wade Jr. pegó el primer grand slam de su carrera y los Astros de Houston vencieron 9-3 a los Rangers de Texas la noche del sábado.

Los Astros se fueron al frente para no soltar la ventaja después de que el cubano Álvarez, también líder de la Liga Americana con 70 carreras impulsadas, conectó un cuadrangular de dos carreras de 425 pies por el jardín central en la primera entrada, un día después de que un imponente batazo de 455 pies jalado hacia el jardín derecho abriera la serie.

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El bateador designado titular del Juego de Estrellas de la Liga Americana está a uno del bateador designado del Juego de Estrellas de la Liga Nacional, Kyle Schwarber, por el liderato de las Grandes Ligas en jonrones.

Peter Lambert (8-5) lanzó pelota de tres imparables en seis entradas, con siete ponches y una base por bolas. El derecho, que no integró el roster de los Astros tras los entrenamientos de primavera, tiene marca de 6-1 y efectividad de 2.84 en sus últimas nueve aperturas.

El dominicano Ezequiel Durán conectó dos jonrones por los Rangers, líderes del Oeste de la Liga Americana (48-47). Pegó un cuadrangular solitario ante Lambert en la cuarta entrada y añadió un tablazo de dos carreras en la novena.

El grand slam de Wade en la segunda fue el 57mo jonrón de su carrera y el segundo en nueve juegos con los Astros (47-50). El puertorriqueño Christian Vázquez se voló la barda abriendo la tercera para poner la pizarra 7-0, cuando ya tenían ocho de sus 10 imparables.

Los tres jonrones de Houston fueron ante el abridor de Texas Kumar Rocker (2-8), quien ponchó a seis, pero dio dos bases por bolas y también golpeó a un bateador en 5.2 entradas.