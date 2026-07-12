Las Valencianas de Juncos y las Prodigiosas de Sabana Grande aseguraron el sábado su clasificación a la Crown Series 2026 de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF), al cerrar en cuatro juegos sus respectivas series de Road to Glory.

Juncos eliminó a las subcampeonas Leonas de Ponce con triunfo 7-0 en el parque Toño Feliciano para adjudicarse la serie A 3-1 y avanzar a su primera final desde 2022.

La importada Marissa Quintero fue la gran figura del encuentro al lanzar la ruta completa, permitiendo apenas un imparable y sin conceder carreras. Además, ponchó a cuatro bateadoras y otorgó tres bases por bolas.

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Las Valencianas tomaron ventaja en la tercera entrada cuando Elicia D’Orazio anotó mediante un doble de Ava Blake. Luego ampliaron el marcador con dos carreras en la cuarta entrada, tres en la quinta y una más en la séptima para sellar la clasificación.

Leanne Matthews encabezó la ofensiva al batear de 4-4 con dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Suzannah Brookshire añadió dos dobles, dos anotadas y una remolcada.

Por las Leonas, Nashally Rivera cargó con la derrota luego de permitir cinco carreras en cuatro entradas.

Mientras, las Prodigiosas aseguraron su regreso a la serie final por primera vez desde 2023 al derrotar 8-5 a las bicampeonas Bravas de Cidra en el parque Luis ‘Papa’ Rivera para ganar la serie B, también por 3-1.

Sabana Grande tomó el control desde la primera entrada con sencillo productor de Madison Velázquez que remolcó a Morgan Smith y Colby McClinton. En el segundo episodio, Luz Feliciano anotó aprovechando errores defensivos de las Bravas.

El ataque decisivo llegó en la tercera entrada con un doble remolcador de Alyssa Ramírez y un cuadrangular de dos carreras de Makayla Nieves que amplió la ventaja a 6-0.

Smith se apuntó la victoria en relevo tras lanzar 4.2 entradas, mientras Alexandra Wright sufrió el revés al permitir seis carreras, una de ellas inmerecida, en 2.2 episodios.

Ramírez lideró la ofensiva de las Prodigiosas al batear de 4-2 con tres carreras impulsadas y un doble. Nieves conectó un cuadrangular de dos carreras y Velázquez añadió dos remolcadas.

El baile de coronación comenzará el jueves, a las 7:00 p.m., cuando las Prodigiosas visiten a las Valencianas en el parque Felipe Díaz de Juncos.