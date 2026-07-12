Los campeones defensores Mulos de Juncos y los Azucareros de Yabucoa respondieron el sábado para empatar a una victoria sus respectivas series del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos salieron airosos en la segunda jornada de las recién comenzadas series semifinales, pautadas para un máximo de siete encuentros.

El estelar zurdo de los Mulos, Luis Cintrón, cubrió la ruta completa y permitió apenas un hit para pintar de blanco 1-0 a los Pescadores del Plata de Comerío, con ocho ponches y dos bases por bolas, en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.

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Cintrón lució imponente en la loma con 111 lanzamientos, 67 de ellos en la zona de strike. El único imparable que permitió fue un sencillo de Kevin Bermúdez en la cuarta entrada.

El resultado detuvo una cadena de cinco victorias de los Pescadores del Plata.

La única carrera del encuentro llegó en el sexto episodio. Después de dos outs, Brahiam Maldonado y Jean Ortiz conectaron sencillos, preparando el escenario para el incogible de Jan Rivera que rompió el hielo.

El revés fue para el estelar zurdo de Comerío, Luis Leroy Cruz, quien permitió siete hits y ponchó a siete en seis entradas.

Mientras, los Azucareros fabricaron dos carreras en el tercer episodio y tres en el quinto para imponerse 5-2 sobre los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker. Carolina vio detenida una racha de cuatro victorias.

Con la pizarra 1-0 a favor de los Gigantes en la tercera entrada, Luis Pintor empató el desafío con un sencillo y Juan Silva remolcó la carrera de la ventaja definitiva, en las piernas de Jan Hernández, con otro imparable.

Pintor encabezó la ofensiva de Yabucoa al batear de 4-3, con tres carreras empujadas y una anotada.

El relevista Michael Vega se apuntó la victoria con 1.2 entradas trabajadas. Vega sustituyó al zurdo Noel Pinto, quien lanzó los primeros cuatro episodios sin decisión. El estelar derecho Héctor “Heto” Acevedo cargó con la derrota al permitir cinco carreras, una de ellas inmerecida, en cuatro entradas.

Ambas series se reanudarán el próximo viernes, en el comienzo de un fin de semana de tres juegos.