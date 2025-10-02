Leigha Brown anotó 24 puntos y las Explosivas de Moca regresaron el miércoles a la segunda posición del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar, 73-51, a las Monarcas de Juana Díaz.

Moca mejoró su marca a 9-5, mientras que Juana Díaz cayó al séptimo lugar con 6-7. Las Explosivas clasificarían a la postemporada con solo una victoria más o un revés de las Leonas de Ponce (4-9).

Además de Brown, Taya Corosdale se destacó con 15 unidades. Hillary Martínez aportó 13 tantos y Fuehring 11 puntos.

En el revés, Tess Amundsen fue la única en doble digito con 21 puntos.

Atenienses suman tres victorias corridas

En el coliseo Juan A. Cruz Abreu, las Atenienses de Manatí sumaron su tercera victoria al hilo, luego de vencer, 84-69, a las Pollitas de Isabela.

Con esta derrota, las Pollitas vieron detenida su racha de tres triunfos y bajaron al tercer encasillado con récord de 8-5.

Manatí, por su parte, ahora juega sobre .500 con un balance de 7-6. Las Atenienses comparten el cuarto escalafón con las Gigantes de Carolina (7-6), a solo un desafío por debajo de Isabela.

La ofensiva de Manatí fue liderada por Chelsea Mitchell con 19 tantos. Le siguió Kaela Hilaire con 17 unidades, Kiki Jefferson con 16, Jessica Jackson con 14 e India Pagán con 11.

En el caso de las Pollitas, Quionche Carter marcó 17 puntos, Nina De León y Anisha George agregaron 21 cada una.

La jornada del jueves en el BSNF presenta a las Ganaderas de Hatillo (6-6) recibiendo la visita de las Gigantes y a las Leonas visitando a las Cangrejeras de Santurce (10-3).

Ambos encuentros desde las 8:00 p.m.