Isabela. Las Ganaderas de Hatillo asaltaron esta noche el Coliseo José ‘Buga” Abreu y no permitieron que las Pollitas de Isabela poncharan su boleto a la postemporada del Baloncesto Superior Femenino (BSNF) al derrotarlas, 67-50.

Con el triunfo, las Ganaderas aseguraron la tercera posición del BSNF al finalizar su primera temporada en la liga con una marca de 10-6, superando a las campeonas Explosivas de Moca.

Al no salir airosas, las Pollitas tendrán que jugarse la vida mañana en el ‘Buga’ Abreu, cuando reciban a las Montañeras de Morovis en un partido de muerte súbita por el sexto y último boleto a los playoffs.

Carolina y Hatillo cierran la temporada regular con victoria. 🥵 pic.twitter.com/zkqO7UUEPI — Baloncesto Superior Nacional Femenino (@bsnfpur) September 20, 2023

“Mañana era el juego que no queríamos. No contemplábamos venir mañana a jugar, pero tenemos que salir enfocados en que tenemos ese próximo compromiso que estaremos con una gran desventaja porque, aunque jugaremos en nuestra propia cancha, venimos de jugar ‘back to back’“, expresó el dirigente de las Pollitas, Rafael Muñiz, tras finalizar el partido.

“Tenemos que sacar ese juego porque a fin de cuentas peleamos todo el año por llegar a la postemporada, que esa era nuestra meta, y tenemos otro turno al bate para eso”, agregó.

A diferencia de otras noches, durante el juego entre Isabel y Hatillo, el sistema de refrigeración del Coliseo José ‘Buga’ Abreu no funcionó debido a problemas con el servicio eléctrico y el ambiente era uno de muchísima calor en la cancha.

“Nosotros no estamos acostumbrados a jugar con este calor, realmente. Allá en Hatillo no tienen aire y yo creo que eso tuvo que ver porque ellas están acostumbradas al calor”, comentó el técnico.

Las Ganaderas fueron lideradas por la pívot importada Dariauna Lewis, quien concluyó con 26 puntos y 15 rebotes. Mientras que, en causa perdida, la armadora estadounidense Ariana Moorer finalizó con 21 unidades, seguida por Natalie Day, con 20.

Carolina consigue el pase a la semifinal

En otro resultado, las Gigantes de Carolina derrotaron a las Cangrejeras de Santurce, con marcador de 86-64, para asegurar su clasificación a las semifinales del BSNF y finalizar la temporada regular con una foja de 10-6.

Las Gigantes tuvieron un dominante juego colectivo en el que cinco jugadoras terminaron anotando en doble dígitos: Tayra Meléndez (19), Charity Harris (19), Jill Townsend (15), Selena Lott (14) y Teana Muldrow (13).

Por las Cangrejeras, la líder en la ofensiva lo fue la centro importada Akela Maize, que consiguió un ‘double-double’ al agregar 20 tantos y atrapar 14 rebotes.

Con este resultado, las Gigantes estarán esperando al ganador de los cuartos de final entre las Ganaderas de Hatillo y las Explosivas de Moca.