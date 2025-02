Carlos González no dudó en comenzar el primer juego de Puerto Rico ante Estados Unidos en la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025 probando a Alexander Morales como armador.

Pero, el experimento que el dirigente de la Selección Nacional había adelantado el miércoles tuvo un inicio complicado. Morales cometió dos pérdidas de balón en los primeros cinco minutos del partido y fue rápidamente sustituido por Iván Gandía, un base boricua tradicional de 6′1″ de estatura.

El canastero, de 6′6″ y 27 años, que por lo regular juega como alero con los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), volvió al tabloncillo en la apertura del segundo periodo para seguir corriendo la ofensiva del quinteto patrio.

PUBLICIDAD

Puerto Rico no logró sacar la victoria para ponchar su boleto al torneo continental al perder 72-71, y Morales finalizó con cuatro puntos (dos de seis en tiros de campo), cinco rebotes, una asistencia, dos pérdidas de balón, un robo y un bloqueo en 19:32 minutos.

Aun así, González aseguró que no se arrepentía de haber apostado por Morales como armador, pues considera que su desarrollo debía comenzar tarde o temprano en un escenario como el del jueves.

“Alex es el proyecto. Todos los armadores de nosotros son muy pequeños. Para seguir mejorando, hay que desarrollarlo. Aquí practicamos tres o cuatro días y se acabó. Eso no es suficiente, por lo que tenemos que exponerlo. Lo pusimos de armador y lo hizo bien. Obvio, quisiéramos que hiciera mil cosas, pero es un desarrollo. El problema del programa nacional es que hay torneos que uno no tiene tiempo para desarrollar y va directo a ganar, pero también tenemos que seguir desarrollando a nuestros jugadores. No me arrepiento de la decisión que tomé”, expresó el técnico del Equipo Nacional durante una conferencia de prensa, luego del partido.

“Creo que es el único que tenemos en el país ahora mismo que puede jugar como armador y es diferente a los demás. Eso nos permite hacer otras estrategias”, agregó.

Alex Morales hace un pase frente a Estados Unidos en la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Morales, por su parte, comentó que será un proceso que le tomará un tiempo acostumbrarse, aunque en ocasiones juega como armador con el Osceola Magic, filial del Magic de Orlando en la G-League.

“Pienso que me tomará un poco de tiempo acostumbrarme. Fue diferente a otras experiencias que he tenido en la G-League, por ejemplo. Pero, perdimos por un punto. Solo tengo que mejorar y aprender más de cada uno. Creo que esto es un buen grupo y obtendremos buenos resultados juntos”, dijo el canastero de raíces puertorriqueñas.

PUBLICIDAD

Históricamente, Puerto Rico siempre ha tenido el reto de competir en torneos internacionales con escuadras de baja estatura, especialmente sus bases. En la actualidad, la Selección Nacional sigue lidiando con esta situación, con bases como Tremont Waters (5′11″), José Alvarado (6′0″), Tjader Fernández (5′10″) e Iván Gandía (6′1″).

Por esto, González considera que un armador con la estatura y físico de Morales le daría a Puerto Rico herramientas que no tiene cuando enfrenta a otros conjuntos del extranjero con cuerpos más dominantes. Con esa mentalidad, el técnico aguadillano implementó múltiples rotaciones durante el encuentro y estuvo al borde de sorprender al quinteto estadounidense.

“El juego de FIBA es demasiado intenso. Estamos tratando de implementar la filosofía de defender a 90 pies con presión a cancha completa. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Ni tampoco los que juegan en la G-League. Es imposible que tú puedas jugar siete minutos consecutivos con esa intensidad”, indicó.

“La Selección Nacional tiene 12 jugadores que, en sus respectivos equipos profesionales, tienen mayor responsabilidad. Al llegar aquí, tienen que ser jugadores de rol, pero aun así tienen capacidad para jugar. Para poder ganarle a un equipo que antes derrotábamos por 20 o 30 puntos con el grupo B de nosotros, entiendo que debemos ser 12 contra 12. Si presentamos cinco contra cinco, con una rotación corta, cualquier equipo puede competir contra tí. La manera que podremos competir contra ellos es si jugamos con ese nivel de intensidad y es un hábito que debemos crear”, abundó.

Frente a Estados Unidos, González utilizó los 12 canasteros que convocó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para la última ventana clasificatoria al AmeriCup 2024. La Selección Nacional iba a recibir el domingo a Cuba en el Coliseo Roberto Clemente, pero el partido está en duda por falta de visado, según la federación de ese país.