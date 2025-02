DeMarcus Cousins podría volver al Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025, luego de que los Mets de Guaynabo recuperaron los derechos del refuerzo en un cambio con los Vaqueros de Bayamón.

En el traspaso, los Vaqueros recibieron de vuelta al veterano armador Javier “Javi” González, mientras que Guaynabo adquirió a Brandon Boyd y un turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

En medio de una práctica de Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente para la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, el asistente de la Selección Nacional y dirigente de los Mets, José Juan Barea, aseguró a Primera Hora que Cousins tiene interés de volver a jugar en la isla y la franquicia está trabajando para concretar su regreso.

PUBLICIDAD

“El año pasado tratamos y no se pudo bregar, pero he escuchado que tiene interés. Me voy a reunir con él entre el miércoles en la noche y el jueves en la mañana para ver si podemos lograrlo. Yo sé que al principio no va a estar, pero para después en la temporada”, reveló Barea.

El centro cuatro veces Todo-Estrella en la NBA firmó a principios de año un contrato con el club Selenge Bodons en Mongolia. Esto luego de debutar en el BSN en 2023, campaña que tomó a la liga por sorpresa al tratarse de la llegada de uno de los importados de mayor calibre que ha jugado en la isla.

Ese año, promedió 20.4 puntos, 10.9 rebotes y 4.5 asistencias en 17 juegos. Asimismo, lideró a los metropolitanos a las semifinales del torneo, donde cayeron ante los eventuales campeones Gigantes de Carolina en una serie definida en siete partidos.

Sin embargo, Omar González era el dirigente en aquel entonces, por lo que Barea no formaba parte de la organización.

“Yo no tuve la oportunidad de dirigirlo. Lo conozco hace mucho porque teníamos el mismo agente en la NBA. Un talento así es bueno para nosotros. Es un Todo-Estrella de la NBA. Su físico e inteligencia de baloncesto es una buena combinación para esta liga y lo demostró el año que jugó aquí. Sino se llega a lastimar, Guaynabo pudo haber ganado el campeonato”, opinó el estratega.

Guaynabo anunció al armador Kendric Davis y al delantero fuerte Derrick Williams como dos de los tres importados con los comenzarán la campaña este próximo 15 de marzo.

PUBLICIDAD

Davis está teniendo una gran temporada en Australia con Adelaide 36ers y figuró entre los finalistas al premio Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en esa liga.

Williams, por su parte, no estuvo activo el año pasado y fue seleccionado por los Timberwolves de Minnesota con el segundo turno del Sorteo de Novatos de la NBA de 2011.

“Derrick Williams jugó conmigo en Minnesota. Lo traté de traer el año pasado, pero no pudo y este año dijo que sí desde el principio, así que estamos bien contentos con eso. El armador será Kendrick Davis que le va muy bien en la liga de Australia”, indicó el técnico, quien compartió que los metropolitanos comenzaron sus prácticas el martes.

A pesar del posible retorno de Cousins, Barea destacó que siguen buscando un tercer refuerzo, ya que el centro, de 34 años y 6′10″ de estatura, llegaría tarde al torneo.

Durante la temporada muerta del BSN, Rondae Hollis-Jefferson, Benito Santiago Jr. y Renaldon Balkman salieron de las filas de los metropolitanos mediante un triple cambio, un traspaso y la agencia libre, respectivamente. No obstante, lograron firmar al base Rober Harris y conseguir a Emmanuel “Emmy” Andújar en el canje que envió a Santiago Jr. a los Cangrejeros de Santurce.

Barea también confirmó a preguntas de este diario que René Morales es el nuevo gerente general de Guaynabo. Morales ocupó este puesto en Santurce a lo largo de cuatro campañas.