Mientras en Puerto Rico se han sometido numerosas apelaciones a organismos como el Baloncesto Superior Nacional (BSN), la Federación de Baloncesto (FBPUR) y el Comité Olímpico (Copur) por el estatus de Tai Odiase, el centro estadounidense de origen nigeriano ha estado compitiendo en Turquía, ajeno al pleito.

La última resolución del director de torneo del BSN, Homero González, determinó que Odiase será un jugador nativo y reserva de los Piratas de Quebradillas a partir de la próxima temporada.

A pesar de esto, el caso no ha terminado después de que nueve de los 12 equipos que participan en la liga presentaron una solicitud de revisión ante la Comisión de Apelación de la FBPUR para que se revirtiera la decisión de González y no fuera declarado nativo, como adelantó Primera Hora .

“Para ser honesto, no tengo comentarios. La forma en la que me he estado enterando es cuando me despierto en Istanbul, entro a Instagram y veo rumores. No sé lo que está pasando. Tampoco le han dicho nada a mi agente, así que solo me estoy enfocando en lo que escucho y no en lo que veo”, admitió Odiase en un aparte con la prensa durante una práctica de la Selección Nacional en el Coliseo Roberto Clemente para la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025.

El canastero oriundo de Flossmoor, Illinois, aseguró que esta situación no ha provocado que esté desinteresado en volver al BSN, pero confesó que desconoce si jugará en el venidero torneo debido a su compromiso en Turquía con el club Bahcesehir.

“Yo juego también en el extranjero, el BSN empieza el próximo mes y me quedan tres meses más en Turquía, así que no sé cómo va a funcionar. No sé la fecha en la que esté disponible para jugar en el BSN porque a mi equipo en Turquía le va muy bien y tenemos oportunidad de clasificar a la postemporada. Esto extendería mi tiempo en Turquía hasta junio, así que no sé si jugaré en el BSN esta próxima temporada. En mayo tendré un panorama más claro”, explicó a preguntas de este medio.

“Piraña” Morales dio inicio a su reclutamiento

Todo esto se desató después de que la FBPUR anunció la nacionalización de Odiase a mediados de agosto de 2024. Sin embargo, el proceso para su reclutamiento comenzó pocos partidos después de su llegada a Quebradillas, con una conversación con Alfredo “Piraña” Morales, exgerente general de los Piratas y director de operaciones del Equipo Nacional.

“Cuento largo corto, jugué muy bien con Quebradillas desde que firmé con ellos en abril. Alfredo se acercó para preguntarme sobre mi historial representando a otros países, incluyendo a Nigeria. Le dije que nunca había jugado por Nigeria ni tenía intenciones de hacerlo. Una o dos semanas después, me llamó Carlos Arroyo (gerente general) y hablamos sobre la posibilidad de que representara a Puerto Rico”, relató el canastero, quien compartió que viajó 22 horas desde Turquía, con tres escalas, para llegar a la isla de cara al clasificatorio del torneo continental.

Tras su conversación con Arroyo, Odiase no tuvo que pensar mucho cuál sería el próximo paso que tomaría en su carrera profesional, aunque sí requirió una conversación con su familia de raíces nigerianas.

“Hablé con mi familia porque soy nigeriano. Tenía que explicarles el proceso y todo, en lo confiado que estaba en el proceso que hacía la Federación, lo mucho que respetan el baloncesto en comparación de donde vengo. Fue una decisión fácil para mí”, aseguró.

En su primera temporada en el BSN, Odiase dejó una buena impresión con un promedio de 19.1 puntos, 6.8 rebotes y 1.3 bloqueos en 29 juegos. Actualmente, tiene una media de 10.4 unidades y 4.1 capturas en Turquía.

Debutará con la Selección Nacional en la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, que comenzará el jueves con un partido frente a Estados Unidos y seguirá el domingo con un choque ante Cuba. Odiase formará una dupla que promete dominar la pintura junto a George Conditt IV, quien pasará a la posición de delantero fuerte con la llegada del nuevo jugador nacionalizado.