A menos de 24 horas del canastazo de Matthew Mooney, el dirigente Carlos Rivera todavía intentaba asimilar lo que había ocurrido la noche del viernes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce.

Un triple del refuerzo estadounidense con un segundo en el reloj le dio a los Leones una dramática victoria por 91-88 sobre los Indios de Mayagüez, que los dejó a un paso de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Todavía lo estoy procesando”, confesó Rivera en una entrevista con Primera Hora . “Yo sé que estamos a un juego de pasar, pero no se ha acabado. Tenemos que hacer nuestro trabajo allá en Mayagüez porque los Indios son un equipo que ha demostrado que puede venir de atrás. Por eso, debemos estar conscientes de que esto no se ha acabado”, continuó.

La euforia que desataron las 9,000 personas que se dieron cita ayer en el “Pachín” Vicens cuando el tiro de Mooney entró no fue para menos. Con una ventaja de 3-1 en la final de la Conferencia B, Ponce tenía prácticamente un pie en la serie de campeonato.

Esto debido a que los Atléticos de San Germán de 1991 son el único equipo que ha logrado remontar un déficit de 3-1 en la historia de la postemporada del BSN. De casualidad, esa serie fue también contra Ponce y, si queda vivo un quinteto capaz de lograrlo, es la tribu de Iván “Pipo” Vélez.

Mayagüez ya estuvo en los cuartos de final en una situación similar a la que está ahora en la final de la Conferencia B, cuando se enfrentó a los Capitanes de Arecibo y estuvieron abajo 3-2. Los Indios sobrevivieron en la carretera tras recuperarse de una diferencia de 20 puntos, y luego sellaron el pase en el Palacio de Recreación y Deportes, esta vez, viniendo de atrás por 17.

El viernes estuvieron a punto de repetir la historia cuando empataron el partido con un puente aéreo a Sam Waardenburg, restando 10 segundos de juego, después de estar perdiendo por 17 unidades.

“Ellos no se quitan. A ese equipo hay que darle mucho crédito. Lo han hecho durante toda la temporada. Es un equipo bien incómodo. A nosotros nos jugaron muy bien. Nos dominaron durante toda la temporada. Tienen jugadores que no se quitan sin importar lo que diga el reloj o el marcador. Ellos siguen empujando”, comentó el dirigente de los Leones sobre la tribu.

Lo cierto es que esta corrida de Mayagüez merece reconocimiento. Contra todo pronóstico, alcanzaron esta etapa del torneo. Sin embargo, lo que han hecho los melenudos en estas últimas dos temporadas no se queda atrás. Rivera asumió la dirección de los Leones en un turbulento momento la pasada campaña, y como quiera, logró llevarlos hasta las semifinales del BSN. Ahora está a ley de una victoria de dirigir a la manada en su primera final desde 2019.

“Nosotros estamos aquí de invitados. Nadie nos dio para estar aquí, mucho menos cerca de la final, pero así son las cosas. Este deporte es bonito. Primero que todo, hay que darle gracias a papá Dios por esta bendición que nos ha dado. Creo que hemos ido engranando mientras va pasando la temporada y ahora estamos en nuestro mejor momento. Por alguna razón, nos gusta el camino difícil. Nos complicamos las cosas un poco”, indicó el técnico.

Carlos Rivera, dirigente de los Leones de Ponce, imparte instrucciones durante el quinto juego de la final de la Conferencia B del BSN. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Las palabras de Rivera reflejan el estilo de juego de sus Leones, una escuadra que rara vez gana con tranquilidad. Aunque a veces parecen tener todo bajo control, suelen complicarse en momentos clave. No obstante, sin importar la situación, siempre encuentran la manera de salir por la puerta ancha.

Sucedió la temporada pasada, cuando tuvieron que sobrevivir dos juegos de eliminación para clasificar a los playoffs. Esta vez, el camino fue un poco más llevadero porque aseguraron la tercera posición de la Conferencia B, pero los partidos de infarto siguen siendo la orden del día en la Perla del Sur.

“Macho time”

El importado estadounidense fue quien encestó el triple del triunfo, pero, sin Jezreel “Macho” De Jesús, la manada no tuviese una ventaja de 3-1 sobre los Indios. “Macho” De Jesús, quien en ocasiones ha sido cuestionado por su toma de decisiones, se ha puesto la capa de superhéroe en esta serie.

Anotó el canasto que decidió el sexto juego en Mayagüez y el viernes lideró la ofensiva de los selváticos con 23 puntos, incluyendo cuatro triples en cinco intentos. De hecho, el armador está tirando para un 77 por ciento (7/9) detrás del arco en los últimos dos partidos.

“Yo creo que nunca había visto a Macho en los playoffs así. Tú ves ese deseo que tiene de competir. Yo creo que Macho se ha puesto el equipo en los hombros. Está jugando un buen baloncesto y tomando buenas decisiones. Aún así, todos los días le exigimos más, pero lo está haciendo y el esfuerzo está en ambos lados de la cancha”, opinó el entrenador.

Jezreel De Jesús celebra tras anotar un triple ante los Indios de Mayagüez en el cuarto juego de la final de la Conferencia B del BSN. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Rivera abundó que, para él, lo más gratificante de clasificar a la serie final del BSN sería ver a figuras como “Macho” De Jesús en ese escenario, pues desde que tomó las riendas del conjunto ponceño, distintas personas le decían que, con esas piezas, no podría aspirar a más.

“Lo más gratificante de nosotros llegar a una final sería ver a Macho ahí. Muchas personas me decían: ‘Tú no puedes ganar con Fulano y Zutano’. Esa fue la motivación mía para el grupo. Demostrar que sí se puede. La ejecución es de ellos y Macho está demostrando que él puede. La alegría más grande que me daría de nosotros llegar a una final sería por esos jugadores que la gente decía que no se podía llegar con ellos”, compartió el dirigente.

“No quiero mencionarlos, pero la gente sabe quiénes son esos jugadores y creo que ellos mismos tomaron eso como reto”, agregó.

Para avanzar a la serie de campeonato, los Leones necesitan derrotar una vez más a Mayagüez. Podrían hacerlo este domingo, cuando visiten el Palacio de Recreación y Deportes, pero Rivera reconoce que será el juego más difícil de la final de la Conferencia B.

“Necesitamos controlar las emociones, el tempo de juego y defender, sin duda alguna. Si defendemos, seremos mejores en la ofensiva. Tenemos que bajar las pérdidas de balón porque muchas no son forzadas, las cometemos nosotros mismos. Tenemos que jugar buen baloncesto allá porque sabemos que ese equipo de Mayagüez no se rinde. Este es el juego más complicado de ganar”, sentenció.

Por otro lado, informó que desconocen si Maurice Kemp regresará para el sexto partido en la Sultana del Oeste. Kemp no se ha recuperado aún de una lesión de tobillo, por lo que Michael Devoe parece que será el refuerzo de Ponce.

Algunos datos mencionados en esta historia fueron confirmados por los historiadores Francisco “Paquito” Rodríguez y Luis Modestti.