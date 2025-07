El dirigente Nelson Colón lleva un tiempo diciendo que los Cangrejeros de Santurce son una cooperativa.

El jueves en la noche se vieron en una situación que estaban prácticamente obligados a ganar ante unos Vaqueros de Bayamón que los habían derrotado dos noches atrás.

Una derrota habría dejado a Santurce contra la pared, con una desventaja de 3-1 en la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Cangrejeros respondieron al llamado de su entrenador y, con su juego colectivo, superaron el poderío de los refuerzos de Bayamón con marcador de 75-73 para empatar la serie 2-2.

Ángel Rodríguez lideró la ofensiva con 15 puntos, seguido por John Jenkins con 14, Kenneth Faried con 13, e Ian Clark y Ángel Matías, quienes aportaron 11 cada uno.

Los máximos campeones, por su parte, volvieron a contar con una destacada actuación de Danilo Gallinari y JaVale McGee, dos importados que se sumaron para 44 unidades, pero se vieron afectados por otra noche para el olvido de Chris Duarte. Esta vez, el refuerzo dominicano anotó solo cuatro puntos al fallar cuatro de sus disparos en 31 minutos.

Chris Duarte, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, no ha vuelto anotar más de 10 puntos desde el primer juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN / José Santana )

Pero ahora se enfrentarán al reto más complicado: ganar el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez. Allí, los Vaqueros solo perdieron tres veces en la temporada regular y están invictos en los playoffs con marca de 6-0, incluyendo dos cómodas victorias sobre Santurce. Sin embargo, para clasificar a la final del BSN, los crustáceos deberán “robarse” un juego en Bayamón en algún punto de la serie.

“La parte más difícil del plan es ganar allí. Tenemos claro, desde que le ganamos a Caguas, que para ganar el campeonato tenemos que ganar un juego en Bayamón. No obstante, ellos han tenido una temporada increíble en el ‘Rancho’. Han perdido solo tres partidos allí. Lo entendemos y lo aceptamos, pero esta victoria nos deja en una posición capaz de ir a tomar ese partido”, admitió Colón en una conferencia pospartido el jueves.

“Tu último error es tu mejor maestro y, si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Ya tuvimos dos intentos allí y ahora nos toca a nosotros ser mejores de lo que pudimos ser en esos dos partidos. No podemos dejar nada en el tanque. Tenemos que ir allá pensando que ese es el juego siete de nosotros”, continuó.

La realidad es que los Cangrejeros no han jugado su mejor baloncesto en el “Rancho”. En el primer encuentro, perdieron por 95-71 y, en el segundo, por 86-74. Además, encestaron el 36 por ciento (23/63) tiros de campo en el primer duelo y el 42 por ciento (29/69) en el segundo. Santurce fue simplemente dominado de principio a fin en ambas ocasiones y no se pareció al equipo que ha recibido a los Vaqueros en el Clemente.

“No hemos tenido un buen partido (en Bayamón). La bola no ha entrado. No hemos anotado tiros abiertos. También hemos fallado canastos que usualmente entran, pero, como dije, mi último error es mi mejor maestro, y tenemos que aprender de lo que sucedió esas dos veces”, señaló el técnico ponceño.

Más allá de las estadísticas, los dos desafíos de la final de la Conferencia A del BSN que se han disputado en Bayamón han sido marcados por un ambiente pesado que no ha permitido a los Cangrejeros sentirse cómodos.

Walter Hodge Jr. es un claro ejemplo de eso, ya que en el primer juego dejó que las emociones lo dominaran y protagonizó un altercado con Javier Mojica que le costó una suspensión de un partido y una multa de $5,000.Y eso sin mencionar los abucheos que caen sobre Angelito, Benito Santiago Jr. y el propio Colón, tres exmiembros de los Vaqueros.

Se caldean los ánimos en Bayamón. Careo entre Javier Mojica y Walter Hodge Jr. @primerahora #BSN pic.twitter.com/EYOhllIrOX — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 19, 2025

Pese a esto, el otrora dirigente nacional considera que la atmósfera que se vive en el “Rancho” cuando entran los crustáceos al tabloncillo no le afecta en su trabajo, aunque reconoce que algunos de sus canasteros podrían estar siendo afectados por eso.

“A mí el baloncesto me ha puesto en diferentes escenarios grandes, como las Olimpiadas, el Mundial y ganar un juego en Brasil después de 60 años para clasificar, así que el ambiente a mí no me hace ni menos ni más. Sí reconozco que hay una presión allí. Es natural. La fanaticada de Bayamón es una sólida que apoya a su grupo por 40 minutos, pero yo pienso que eso de que si nos afecta o no el ambiente allí es solo una de las variables”, aseguró Colón.

“A lo mejor, no deja que caigamos en este ritmo. Estamos en tercera y no podemos tirar a cuarta, pero yo bloqueo todo eso. Eso se queda en el aire allí. Sabemos que ellos ejercen esa presión y, a lo mejor, algunos de los jugadores de nosotros compiten contra esa presión. Por mi parte, yo estoy bien tranquilo para apoyar a mis jugadores de la mejor manera, que es mi trabajo”, abundó.