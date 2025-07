La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) dio un par de sorpresas este jueves cuando reveló la preselección masculina para la FIBA AmeriCup 2025, que se celebrará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Entre los 24 jugadores convocados para las prácticas, que empiezan en la segunda semana de agosto, figuró André Curbelo. El joven armador de los Atléticos de San Germán viene de una gran temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), en la que fue reconocido como el Novato del Año.

Sin embargo, Curbelo había sido suspendido del Programa Nacional de forma indefinida tras un patrón de indisciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, que incluyó un altercado con un compañero, romper propiedad del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda e insultar al entrenador del equipo anfitrión, de acuerdo con fuentes de este medio.

Desde entonces, no ha vuelto a vestir el uniforme del Equipo Nacional, aunque dijo en una entrevista con Primera Hora en plena campaña con los Atléticos, que estaba dispuesto a regresar si la gerencia accedía a sentarse con él para que ambas partes pudieran expresar sus puntos de vista. Y eso fue lo que sucedió según el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos.

“Tuvimos una confirmación de ambas partes. Se aclararon todas las situaciones y él está de vuelta al Programa Nacional. André es un gran jugador con muchísima proyección y tiene un gran compromiso con el Programa Nacional”, expresó Ramos a este medio.

La realidad es que Curbelo dejó esta temporada atrás la controversia que lo persiguió durante su paso en la NCAA y tuvo una destacada temporada con San Germán, en la que solo se resaltó lo bien que lució en cancha.

André Curbelo, de los Atléticos de San Germán, conduce el balón en un juego contra los Piratas de Quebradillas. ( BSN / Joseph Colón )

De hecho, promedió 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.9 asistencias, lo que llevó a Eddie Casiano a integrarlo al cuadro titular poco después de iniciar el torneo. Su inclusión en la Selección Nacional que viajará a Nicaragua vendría de gran ayuda ante la ausencia de Tremont Waters, quien continúa recuperándose de una rotura parcial del tendón de Aquiles que sufrió en febrero pasado.

“Los 24 jugadores que se convocaron tienen el calibre para estar en la Selección y todos van a ser considerados al momento de hacer el corte de los 12”, indicó el presidente federativo sobre la posibilidad de ver a Curbelo en el AmeriCup.

Otra sorpresa que trajo el anuncio de la preselección para el certamen continental fue la ausencia de los hermanos Jordan y Markus Howard. Y es que los hijos de la puertorriqueña Noemí Santana tenían intenciones de jugar juntos en el AmeriCup.

Ramos explicó que Jordan no fue convocado debido a una lesión que sufrió mientras jugaba con los Osos de Manatí en el BSN y de la cual aún no se ha recuperado. Markus, por su parte, no estuvo disponible por asuntos familiares, indicó el licenciado.

Jordan se perdió los últimos ocho juegos de Manatí a causa de esa lesión, aunque ya estaban eliminados. En el caso de Markus, esta no es la primera vez que no representa al seleccionado patrio por motivos familiares. Se perdió el Repechaje Olímpico, llevado a cabo el año pasado, por el nacimiento de su hijo y tuvo que aplazar su debut para la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup en febrero.

Jordan Howard celebra la clasificación de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de París 2024. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Integran piezas para continuar con relevo generacional

Esta preselección es una mezcla de veteranos con experiencia olímpica y jóvenes que están empezando a dejar su huella, como Enrique Freeman (Vaqueros de Bayamón) y Ramses “RJ” Meléndez (Capitanes de Arecibo). Esto como parte del cambio generacional que trabaja la FBPUR.

“Es bien positivo todos los jóvenes que fueron convocados para esta preselección. Es un grupo bien variado, que tiene jugadores jóvenes, olímpicos y mundialistas. Estamos bien entusiasmados con este grupo. Vamos a evaluar todos los jugadores que fueron incluidos en la lista. Todos los que están ahí han participado en el BSN y los que no los hemos estado evaluando en sus respectivas ligas. Han tenido grandes temporadas en el BSN. Estamos integrando nuevos jugadores como Enrique Freeman y Ramses Meléndez por primera vez al listado de la preselección nacional”, comentó Ramos.

“Seguimos integrando piezas. En cada convocatoria, tanto en masculino como femenino, queremos seguir añadiendo piezas nuevas para continuar con el relevo generacional y poder seguirlos evaluando en el inicio de este nuevo ciclo clasificatorio para el Mundial en noviembre”, continuó.

Los otros canasteros que fueron incluidos en la preselección son: José Alvarado, Alexander Morales, Arnaldo Toro, Stephen Thompson, Aleem Ford, Ysmael Romero, Ethan Thompson, Chris Ortiz, Phillip Wheeler, Tai Odiase, Jordan Cintrón, Gary Browne, Alfonso Plummer, Rafael Pinzón, George Conditt IV, Isaiah Piñeiro, Iván Gandía, Tjader Fernández, Alexander Kappos y Jordan Cintrón.

Evalúan sustituto de Barea

Por otro lado, José Juan Barea, asistente del Equipo Nacional, confirmó a Primera Hora en la mañana del jueves que no formará parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en el AmeriCup debido a nuevos compromisos con los Nuggets de Denver, equipo de la NBA que lo contrató a principios de julio como asistente.

Ramos aclaró a este diario que la FBPUR tenía conocimiento de la indisponibilidad de Barea para el torneo y que están evaluando la posibilidad de llevar a un tercer asistente como sustituto o que solo Christian Dalmau y Wilhelmus Caanen acompañen al dirigente Carlos González en esta importante cita continental.

José Juan Barea, a la izquierda; Wilhelmus Caanen, al centro; y Carlos González, a la derecha. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“José y yo tuvimos una conversación. Hablé también con Carlos. (José Juan Barea) nos dejó saber que lamentablemente no iba a estar disponible en este evento, pero continúa siendo parte del programa nacional y, dependiendo de su disponibilidad, se va a integrar en un futuro. Wil y Christian estarían en el AmeriCup, pero estamos evaluando quién sería el tercer asistente. Podría haber un tercer asistente o un ‘scout’. Estamos viendo todas las posibilidades”, compartió.

El AmeriCup es el campeonato más prestigioso a nivel continental para selecciones masculinas de las Américas, y reúne a los 12 mejores equipos del continente.

Puerto Rico forma parte del Grupo B, junto a Canadá, Venezuela y Panamá, con miras a avanzar a la fase final del torneo.

El Grupo A, por otro lado, está compuesto por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. Mientras, en el Grupo C se encuentran los anfitriones Nicaragua, República Dominicana, Colombia y los actuales campeones defensores Argentina.

La sede oficial del torneo será el Polideportivo Alexis Argüello, una de las principales instalaciones deportivas del país centroamericano.