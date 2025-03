Bayamón. Christian Dalmau regresó el jueves al “Rancho” y pareció como si nunca se hubiese quitado la camiseta de los Vaqueros de Bayamón. Fue el último en salir del pasillo de los camerinos del Coliseo Rubén Rodríguez y, cuando el animador Arnaldo “El Látigo” Guzmán anunció su nombre, la ovación fue ensordecedora.

El Jugador Más Valioso de la final de 2009 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) había vuelto a su casa, esta vez como dirigente de los Vaqueros, y los más de 12,000 fanáticos que se dieron cita al juego inaugural de los máximos campeones contra los Indios de Mayagüez lo recibieron con los brazos abiertos.

“Como jugador, mi etapa aquí fue bien especial y siempre he sentido ese cariño de los fanáticos. Por eso, fue una noche bien bonita para mí. Con un espectáculo así, yo quería por lo menos darles la victoria para que los fanáticos se fueran contentos. Yo no me veía (dirigiendo) aquí tan temprano, pero si así Dios lo quiso, aquí estamos y voy a trabajar incansablemente para seguir sacando victorias”, comentó Dalmau a preguntas de Primera Hora después de su primera victoria como estratega de los Vaqueros.

Christian Dalmau en su primer juego como dirigente de los Vaqueros de Bayamón en el BSN. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

Dalmau, de 49 años, jugó en 24 temporadas del BSN, pero su mejor etapa la vivió vistiendo los colores de Bayamón. El único campeonato que ganó fue con los Vaqueros (2009), al igual que dos de sus tres premios de Jugador Más Valioso (2010, 2011). El primero lo recibió en 2004, mientras militaba con los Atléticos de San Germán.

Pero ahora buscará su primer título como técnico, con un equipo que luce como uno de los favoritos a ganarlo todo con un temible trío de refuerzos compuesto por los exenebeístas JaVale McGee, Danilo Gallinari y Chris Duarte.

Este último no pudo debutar en la liga el jueves porque la franquicia aún espera de la aprobación final de su visado. Una situación que los Vaqueros esperan resolver en los próximos días, ya que se trata de un cambio de patrono y no de la solicitud de una nueva visa de trabajo.

Los otros dos importados, McGee y Gallinari, sí pudieron estrenarse en el BSN y se vieron cómodos al combinarse para 52 de los 86 puntos que Bayamón anotó, a pesar de que llevaban varios meses sin jugar.

“Estoy satisfecho con lo que hicieron. Ellos (McGee, Gallinari y Duarte) han tenido una buena química desde que llegaron. Entienden hacia dónde vamos, pero fue el primer juego y llevaban tiempo sin jugar. Se cansaban mucho y se quedaron varias veces sin aire, pero eso es parte del proceso mientras se acostumbran al ritmo de juego”, dijo el estratega.

Sin embargo, Dalmau no estará solo en esta nueva travesía con los Vaqueros. Lo asistirán Jorge “Jorgito” Rincón y Larry Ayuso, quien más que un compañero de mil batallas, considera un amigo.

De hecho, ambos se enfrentaron en la final de 2010 en la que Ayuso y los Capitanes de Arecibo evitaron que Bayamón completara un ‘back to back’.

Christian Dalmau y Larry Ayuso en el sexto juego de la serie final entre los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo, el 1 de julio del 2010. ( Jose L. Cruz Candelaria )

“Larry es coach. Larry jugó conmigo muchos años. Nos conocemos muy bien, como si fuéramos hermanos. Carlos Arroyo (coapoderado de los Vaqueros), Larry y yo tenemos una relación bien grande. A mí me dio mucho placer que él aceptara venir a ser asistente. No es lo mismo tener mentes de asistentes que tener mentes de coaches. Larry conoce el juego y me ayuda mucho, al igual que Jorgito. Pienso que en la parte técnica tengo a dos personas que saben lo que hacen”, comentó el mandamás.

Dalmau y Ayuso fueron compañeros en la Selección Nacional, San Germán, Guaynabo y Quebradillas.

“Llegó en un momento perfecto”

Ayuso debutó como dirigente en el BSN mucho antes que Dalmau durante la campaña que se llevó a cabo bajo formato burbuja. Ese año, el otrora trespuntista llevó a los Atléticos a la postemporada.

Después, asistió a Néstor “Che” García en los Cangrejeros de Santurce, puesto que después ocupó cuando el argentino fue despedido. En 2022, tomó las riendas de los Piratas de Quebradillas y fue nombrado Dirigente del Año. Ese había sido su último trabajo en el BSN hasta que fue contratado por los Vaqueros.

En cambio, Dalmau se estrenó en el torneo 2022 con los Indios, tras la renuncia de Xavier Aponte.

“Lo importante es estar en las líneas y, para mí, esta oportunidad llegó en un momento perfecto. Es estar en la línea y que te vean hacer todo lo posible para que él (Dalmau) sea exitoso. Si él es exitoso, todos somos exitosos”, comentó, por su parte, Ayuso sobre su nuevo rol.

Larry Ayuso es uno de los asistentes del dirigente Christian Dalmau en los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / Edgardo Medilla Millán )

“Tenemos una dinámica que lleva muchos años. Nuestra amistad es sólida. El respeto es súper alto. Además de coaches, somos buenos amigos. Esa parte es fácil, de poder conectar y trabajar con él. Ha sido todo bien positivo. Aprendiendo y creciendo como entrenadores”, abundó sobre su relación con Dalmau dentro y fuera de la cancha.

Ayuso, líder histórico del BSN en triples, contó que no tiene un rol específico en el cuerpo técnico de Bayamón, ya que Dalmau prefiere que los entrenadores estén pendientes de “todo lo que está pasando”. De igual manera, reveló que recibió acercamientos por parte de otras organizaciones en la liga antes de llegar a un acuerdo con la gerencia de los Vaqueros.

“Es una bendición estar nuevamente en las líneas y en un equipo con tanta historia”, señaló el asistente que jugó con la franquicia en 2014.

Los Vaqueros volverán a la cancha este sábado para medirse a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.