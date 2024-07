La temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tendrá un final de película en el que los Indios de Mayagüez, Leones de Ponce y Cangrejeros de Santurce disputarán el último boleto a la postemporada en dos dramáticas jornadas.

Y es que los Indios (15-19) visitarán el miércoles a los Leones (15-19) en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, de Ponce, en un partido de desempate por la cuarta posición de la Sección A. El ganador recibirá el viernes en su respectiva cancha a los Cangrejeros, quienes tienen un récord de 18-16, pero terminaron en el quinto puesto de la Sección B, en un juego de reto. El equipo que prevalezca se enfrentará a los Mets de Guaynabo en los cuartos de final del BSN.

La última vez que Ponce y Mayagüez se vieron las caras fue el 27 de junio, un duelo del que los felinos salieron por la puerta ancha con marcador de 93-85. De hecho, la escuadra de la Perla del Sur ha dominado a la tribu 3-1 en su serie particular.

Esa única victoria de los Indios frente a los Leones fue el 3 de mayo y, desde entonces, no han podido derrotar al conjunto ponceño. Para esa fecha, Mayagüez era un equipo totalmente distinto porque contaba con la dupla de refuerzos de Milton Doyle y Nick Perkins.

Pero Sultana del Oeste perdió a ambos importados a finales de mayo porque Doyle tenía un contrato de un mes y el segundo era opcional, mientras que Perkins optó por regresar a Estados Unidos para estar con su familia.

Milton Doyle, uno de los importados que salió de las filas de los Indios de Mayagüez. ( BSN )

Aquellos Indios que parecían estar encaminados a adueñarse del segundo puesto de su sección se desplomaron y, luego de múltiples cambios de refuerzos, han perdido ocho de sus últimos diez juegos.

“Eso fue mortal”, dijo el apoderado de los Indios, Carlos “Cady” Acosta, a Primera Hora sobre lo que significó perder a Doyle y Perkins.

“La realidad es que ya nosotros habíamos escogido estos refuerzos con mucha anterioridad a base de nuestras necesidades como equipo. Al salir ellos, tratamos de conseguir estos sustitutos que pudieran hacer un trabajo similar, pero eso no funcionó. La decisión que tomamos con los refuerzos no fue la adecuada y de eso me atribuyo parte de la culpa. Cada vez que llega un refuerzo nuevo tú retrocedes en lo que se conocen y desarrollan química y esa es la inconsistencia que se está viendo en el equipo. No se ha desarrollado un juego de conjunto en donde todos nos conocemos”, contó Acosta.

Los dos actuales importados de Mayagüez son el centro Mike Young Jr. y el centro Cameron McGriff, quienes tendrán que dejar en sus filas por el resto del año, ya que llegaron al límite de cambios de refuerzos en un torneo.

De acuerdo con el apoderado, este pobre cierre de campaña ha provocado que Mayagüez salga al tabloncillo con jugadores llenos de frustración.

“Esas derrotas nos han creado una frustración en los jugadores y no han salido con el esfuerzo, cuando debe ser al revés. Obviamente, es la mentalidad de los jugadores y son muchachos jóvenes que están en crecimiento”, comentó.

A pesar de esto, Acosta aseguró que se han mantenido esperanzados de que conseguirán la clasificación a los playoffs, ya que su destino está en sus manos y no en las de otros equipos.

Por otro lado, el apoderado de los Leones, Gerardo “Jerry” Misla, compartió que les tocó una ruta a la postemporada mucho más complicada de la que hubiesen deseado, pero con la temporada en juego reconocen que deben lanzarse a la cancha como si no hubiera un mañana.

“Todavía estamos vivos. Los hemos vencido muchas veces y todos los juegos han sido fuertes. Obviamente, sabemos que es un grupo de jugadores que es bien defensivo, así que yo creo que es controlar a sus jugadores principales en Mike Young y Georgie Pacheco”, opinó Misla en entrevista con este medio.

Para el dirigente de Ponce, Carlos Rivera, será su primera gran prueba como entrenador por la magnitud del partido después de tomar las riendas del conjunto a principios del torneo, tras la temprana salida del técnico Sergio “Oveja” Hernández. Sin embargo, Misla entiende que haber aceptado el cargo en medio de la campaña fue prueba suficiente para Rivera.

Carlos Rivera, dirigente de los Leones de Ponce, durante un partido contra los Cangrejeros de Santurce. ( Carlos Giusti/Staff )

“Yo creo que cuando tú tomas las riendas del equipo a mitad de temporada no hay juego sencillo. Carlos cogió al equipo 0-3, así que yo no podría decir que esta es la gran prueba de Carlos porque casi todos los últimos juegos han sido casi de eliminación. Desde ese punto de vista, el foco y el estrés ha estado en todo y Carlos ha tenido eso claro desde el primer día. Este es otro de esos juegos difíciles contra un equipo que respetamos mucho”, señaló el apoderado.

Asimismo, Misla informó que el importado Byron Allen continuará siendo el sustituto de Aleem Ford mientras este compite en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Nacional.