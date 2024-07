A menos de 48 horas de que la Selección Nacional de baloncesto masculino hiciera historia al clasificar a los Juegos Olímpicos por primera vez desde el 2003, Tremont Waters revolcó el martes las redes sociales con unas declaraciones contra la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) en las que exige un mejor trato a los jugadores.

Waters, quien fue uno de los protagonistas en la memorable victoria del domingo ante Lituania por 79-68, aseguró que llevaba tres semanas sin poder dormir por esta situación. Sin embargo, indicó que no permitió que estos contratiempos afectaran su rendimiento en el tabloncillo.

En la final del Repechaje Olímpico celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot que otorgó el último boleto a París 2024, el armador titular del Equipo Nacional fue el segundo mejor anotador de Puerto Rico con 18 puntos.

Junto a José Alvarado y Jordan Howard, Waters cargó la ofensiva del quinteto boricua en el transcurso del clasificatorio olímpico con un promedio de 15.3 unidades y 5.5 asistencias. Gracias a ese buen rendimiento y a una abrumante defensa de los “12 Magníficos”, Puerto Rico terminó el torneo invicto venciendo también en el camino a México, Italia, Baréin.

Pero no pasaron ni dos días de aquella victoria sobre Lituania que quedará plasmada en la memoria de los puertorriqueños y ya la algarabía, sonrisas y abrazos que hubo en el “Choliseo” se transformaron en fuertes señalamientos.

“No he podido dormir con esto en mi mente durante las últimas tres semanas y no he dejado que esto afecte a mi rendimiento en la cancha… No se trata de ser negativo o menospreciar a la Federación, sino más bien de abrir los ojos y cambiar la cultura de una manera positiva. Publiqué lo que publiqué antes de que comenzara el torneo porque nosotros, como atletas, nos sacrificamos mucho por estar aquí y representar a Puerto Rico sin excusas. Creo que todos queremos que nos traten y cuiden con el mismo orgullo y pasión que retratamos cuando estamos allá afuera representando a Puerto Rico”, lee parte del mensaje que Waters emitió en unos ‘stories’ en su cuenta personal de Instagram.

“Percepción no siempre es la realidad. Una cosa es decir, ‘déjennos saber lo que necesiten’, pero otra cosa es actuar en ello y mostrarnos que lo dicen en serio”, agregó.

Waters no especificó la índole del problema, pero aludió al acuerdo económico que les permite a los jugadores universitarios cobrar por el uso de su imagen y mercadeo en la NCAA.

“Entendemos y respetamos a aquellos que vinieron antes que nosotros de todas las maneras posibles porque allanaron el camino para nosotros, pero a medida que pasa el tiempo, ¡los recursos y el tratamiento también deberían mejorar! Los jóvenes en la universidad están recibiendo ofertas NIL y se les paga”, dijo.

De igual manera, el canastero de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) sostuvo que hablaba por todos su compañeros del seleccionado, incluyendo aquellos que afirmó no pueden alzar su voz por temor a ser “cancelados”. Y es que desde su integración al programa adulto, Waters se ha establecido como uno de los referentes y líderes del Equipo Nacional. De hecho, fue el mejor anotador de Puerto Rico en la Copa del Mundo de la FIBA 2023 con una media de 20.2 tantos.

“¡Hablo en nombre de todos nosotros! Este es nuestro hogar y queremos ser tratados como tales y sentir el mismo amor dentro de la Federación que sentimos en nuestros campos de juego. Con el debido respeto, no me importa si me ‘cancelan’ o me miran de cierta manera, porque sé que esta es mi misión dada por Dios y hablo por aquellos que sienten que no pueden hablar... ¡No permitiré que esta situación pase por dada solo porque ahora clasificamos a los Juegos Olímpicos!”, abundó.

Tras el mensaje, Waters fue respaldado por su compañero George Conditt IV, quien afirmó que lo apoyaba en esta situación.

Nairimar Vargas alza su voz

Pero Waters no fue el único canastero que tronó contra la FBPUR. Nairimar Vargas, jugadora de la Selección Nacional femenina, también se expresó en contra del ente federativo, tras ser cortada del equipo que representará a la isla en París 2024.

Vargas alegó que se enteró que no iba a formar parte de la escuadra olímpica a través de un mensaje de texto debido a que el cuerpo técnico entendió que “estaba fuera de forma”.

De acuerdo con la canastera, esta decisión fue tomada luego de seis prácticas, pero compartió que tiene dudas si realmente fue cortada del quinteto por esa razón o porque hace unas semanas se quejó con el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos, acerca del “trato indignante” que estaba recibiendo con respecto al hospedaje y dieta que el ente federativo le estaba brindando a las jugadoras.

“Lamentablemente, la soga parte por lo más fino y, en este caso en particular, fue por mí. Por pedir que mis derechos y los de mis compañeras fueran respetados”, señaló.

Primera Hora intentó obtener una reacción de Ramos, pero estuvo indispuesto porque estaba a punto de abordar un avión.

Por su parte, el gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, indicó que trabajarán internamente cualquier inconformidad de los jugadores de cara a los Juegos Olímpicos, que arrancan el 26 de julio.

“Trabajaré incansablemente para que todos, incluyendo nuestro equipo de trabajo, tengan los recursos necesarios para prepararnos y tener un gran torneo”, comentó.