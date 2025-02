Caguas. El equipo senior masculino de Caguas Private School (CPS) jugó el año pasado con un propósito: ganar el campeonato del Top Ranked Buzzer Beater en honor a la memoria de Samuel Arill, padre de uno de sus dirigentes, Leo Arill.

Eventualmente, los estudiantes-atletas cumplieron con la meta que se habían trazado y terminaron levantando la copa del torneo nacional de baloncesto escolar en el primer año de Arill e Iván Ríos dirigiendo en CPS, luego de más de una década juntos en el Colegio Bautista de Caguas. Por eso, cuando sonó la bocina que selló el triunfo ante Kingdom Christian Academy de Dorado, ambos técnicos rompieron en llanto.

“Eso fue algo para pelos. Yo ni sabía que iban a poner el nombre de mi papá en el uniforme. Me enteré aquí, el mismo día del torneo, y yo que soy llorón con ellos... Ganar lo hizo aún más especial. Ellos lo hicieron por papi, por Samuel, pero, al final, fue una experiencia para ellos porque, como yo siempre les digo, ellos están en el mejor momento de sus vidas. Que se lo disfruten es el triunfo mayor para nosotros”, recordó Arill en una visita de Primera Hora a CPS.

Nueve jugadores que formaron parte de aquel quinteto volverán a vestir los colores de CPS en el campeonato nacional. Pero además de repetir como monarcas del Buzzer Beater, tendrán un objetivo distinto al de la edición pasada cuando comience el torneo, que contará con la participación de 64 equipos a partir del 28 de febrero.

“Ellos no están pensando en lo que ya pasó. Ellos ya tienen presente en su mente y corazón que eso ya es historia. Ahora están en otra misión porque tienen un motivo diferente. El pasado año, teníamos el motivo de la pérdida de Samuel Arill, el papá de Leo. Este año, dos padres de nuestros jugadores están lamentablemente enfermos con cáncer”, contó, por su parte, Ríos.

Leo Arill imparte instrucciones a los jugadores de Caguas Private School antes de una práctica. ( alexis.cedeno )

“Los 12 nenes están todos unidos, guerreando por los papás y están en esa misión de dedicarles el torneo a ellos”, añadió.

Se trata de Patricia García, madre de Diego Peralta, y de Marcos Cintrón, cuyo hijo lleva su mismo nombre. Para Diego y Marcos, esta es una manera de demostrarles a sus padres que todo el equipo de CPS los respalda en la delicada situación que atraviesan.

“Les vamos a dedicar el torneo porque sabemos que es una batalla fuerte y para que sepan que, además de nosotros dos, que somos sus hijos, el equipo entero está con ellos”, compartió Diego.

La realidad es que, al entrar a la cancha del colegio cagüeño, lo que se percibe es una familia, más allá de un equipo de baloncesto escolar. No es para menos, pues estos estudiantes pasan más tiempo juntos que con sus propios padres debido a sus compromisos escolares y extracurriculares. Lo mismo aplica para sus entrenadores.

“Estos nenes son seres humanos especiales. La relación que yo tengo con ellos no es de entrenador. Ellos son mi familia. Siempre he dicho que ellos son mis hijos. Yo me paso más con ellos que con gente mía, así que mi experiencia con estas personas va más allá que el balón y el aro”, dijo Arill. “Uno de ellos, Eddiel (Meléndez), tiene las llaves de mi casa y sé que no va a pasar nada. Vive en Dorado y, cuando se tiene que quedar, se queda. A veces se quedan tres o cuatro, ya sea porque no pueden moverse o para aliviar la carga. Es una relación bien especial la que tengo con ellos”, abundó el también asistente de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Diego Peralta y Marcos Cintrón, jugadores de Caguas Private School, han encontrado en el deporte un refugio mientras sus padres luchan contra el cáncer. ( alexis.cedeno )

Un Buzzer más duro al del año pasado

Sin embargo, volver a coronarse campeón en un torneo tan competitivo como el Buzzer Beater no será una hazaña fácil de realizar. Aunque CPS es uno de los favoritos, instituciones como Jireh Kingdom Christian Academy, de Río Grande, y Puerto Rico Bilingual Basketball Academy (PRBBA), de Morovis, también tienen una alta posibilidad de ganarlo todo.

De hecho, Arill y Ríos consideran que esta edición será más reñida que la anterior. Esto debido a que muchos de los canasteros que pertenecen a escuelas como Jireh o PRBBA han mejorado significativamente en su desarrollo físico.

“Son más hombres, como les digo yo. Hay más tamaño y los jugadores son más altos. Nosotros tenemos los ‘guards’, pero hay equipos que nos dominan en fortaleza”, admitió Ríos, quien dirige a los Osos de Manatí en el BSN.

CPS finalizó la campaña en la segunda posición del Power Ranking de Buzzer Beater, aunque tuvo un lento arranque en el primer semestre. En cambio, en esta segunda parte de la temporada solo ha perdido un juego. Quizá esto se debe a que la institución del Valle del Turabo no depende de figuras específicas, sino del colectivo. Una fórmula que funcionó en la pasada edición y planifican repetir.

“Los coaches nos enseñaron desde el día uno que, si tú estás solo, debe haber un compañero más solo que tú, así que suéltala y no la niegues. Desde el día uno, eso es lo primero que dicen. Pienso que esa es una de nuestras fortalezas, además de la defensa”, comentó Edrick Camacho, quien fue nombrado Jugador Más Valioso de la pasada final del Buzzer.

Edrick Camacho, pasado Jugador Más Valioso del Buzzer Beater, recibe instrucciones de Leo Arill e Iván Ríos. ( alexis.cedeno )

CPS iniciará su defensa del campeonato ante el Colegio Marista en un duelo de la región metro, el 7 de marzo, a las 6:30 p.m., en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.