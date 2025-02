A pesar de que Puerto Rico cayó por un punto ante Estados Unidos en el primer juego de la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, el dirigente Carlos González salió entusiasmado por los minutos que vio a George Conditt IV compartiendo cancha con el nacionalizado Tai Odiase.

En su debut con la Selección Nacional, Odiase comenzó el partido como el centro titular, lo que llevó a Conditt IV a iniciar como delantero fuerte. Una dupla que a González le gustaría seguir desarrollando, ya que considera que los mejores años del combinado patrio fueron cuando José “Piculín” Ortiz y Daniel “Danny” Santiago, dos canasteros que por lo general jugaban como centros, defendían juntos la línea frontal.

PUBLICIDAD

“Una de las cosas que tenemos que mejorar es sacarles mejor provecho a los grandes. Cometimos varias pérdidas de balón tratando de conseguirlos, pero es que no estamos acostumbrados. En el BSN, que es el taller principal de nosotros, si tú analizas ya no vienen centros a los que tú les puedes tirar la bola para que ellos brinquen y hagan un donqueo. Es algo que tenemos en el Equipo Nacional y debemos sacarle ventaja, especialmente, si tenemos a Conditt IV de cuatro porque su ventaja de estatura muchas veces es significativa contra los cuatro contrarios”, indicó González a preguntas de Primera Hora en una conferencia de prensa después del partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

Tai Odiase en una jugada defensiva ante Nassir Little en el juego entre Puerto Rico y Estados Unidos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“A mí me gusta la historia y pienso que Puerto Rico, cuando jugaba con ‘Picu’ y ‘Danny’, que no eran delanteros fuertes naturales, les sacaron provecho a eso. Conditt IV no es un cuatro natural, pero yo creo en la historia y pienso que se le puede volver a sacar el valor a esos jugadores”, abundó.

Con Odiase, de 6′9″ de estatura, y Conditt IV, de 6′11″, el Equipo Nacional permitió a Estados Unidos anotar 72 puntos, la segunda cifra más baja que han registrado en las ventanas clasificatorias al torneo continental. Pese a esto, el quinteto puertorriqueño cometió 16 pérdidas de balón y acertó el 37.3% de sus tiros de campo.

El centro estadounidense de origen nigeriano fue el segundo mejor anotador del conjunto boricua, con 13 puntos. Además, atrapó seis rebotes. Conditt IV, por su parte, finalizó con siete unidades y 10 rebotes. Para González, la labor de estos dos será crucial para que en el futuro figuras como Markus Howard, Tremont Waters o José Alvarado puedan atacar con mayor libertad. Un aspecto que no se vio en cancha el jueves, pues Howard (17) y Odiase fueron los únicos que llegaron a doble dígito en puntos.

PUBLICIDAD

“La parte defensiva es lo que nos va a permitir sacar mayor provecho ofensivamente. No quiero decir que nosotros somos una guerrilla, pero culturalmente nos gusta correr. No somos como los europeos que juegan a mitad de cancha, pausado y con muchos pases. Nosotros somos un equipo que es agresivo atacando y empujando en transición buscando el tiro de tres puntos y el donqueo con los grandes. Una de las cosas que tenemos que mejorar es sacarles mejor provecho a los grandes”, manifestó.

En la temporada muerta del BSN, Odiase ha estado jugando en Turquía con el Bahcesehir, mientras que Conditt IV ha estado en la Liga ACB de España con el Dreamland Gran Canaria. El primero está promediando 10.2 unidades y 4.1 rebotes por encuentro, y el segundo, 7.3 tantos y 3.8 capturas.

Ambos estaban programados a volver a compartir en el tabloncillo este domingo frente a Cuba, pero el partido fue cancelado porque la Federación Cubana de Baloncesto no pudo tramitar los visados para viajar a Puerto Rico.