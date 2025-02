Cuando comience el Top Ranked Buzzer Beater este próximo 28 de febrero, tres de los 12 dirigentes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) estarán presentes en la lucha por el campeonato nacional de básquet escolar: Iván Ríos, de los Osos de Manatí; Iván “Pipo” Vélez, de los Indios de Mayagüez; y Carlos Rivera, de los Leones de Ponce.

Ríos estará a cargo de Caguas Private School (CPS), vigente monarca de la categoría senior masculino, mientras que Vélez dirigirá a Puerto Rico Bilingual Basketball Academy (PRBBA) de Morovis y Rivera a Young Ambassadors Academy (YAA) de Cabo Rojo.

Sin embargo, los tres técnicos llegarán al torneo bajo circunstancias muy distintas.

En el caso de Ríos, atraviesa su segundo año como entrenador de CPS tras más de una década en el Colegio Bautista junto a Leo Arill, quien también es asistente de los Gigantes de Carolina. Además, viene de quedarse a un triunfo de ganar el título del BSN con los Osos, que cayeron ante los Criollos de Caguas en una serie que se extendió al máximo de siete partidos y que sus jugadores de CPS no han olvidado.

“Ellos siguen lo que es la trayectoria mía y de Leo. De igual forma que nosotros somos sus fanáticos, ellos son fanáticos de nosotros. A mí pues me hacían bullying porque estamos en Caguas y nos ganó Caguas”, contó Ríos a Primera Hora.

“Estoy bien contento con ellos por su aceptación y la manera que se lo disfrutan o entristecen cuando pierde Leo o yo. Ellos se lo viven y se llevan al pecho como si estuviesen jugando ellos”, agregó.

A pesar de ese vacilón, el técnico de los Osos destacó que la gran mayoría de los estudiantes-atletas que forman parte del quinteto de CPS, como Marcos Cintrón, Andrés Díaz, Edrick Camacho, Diego Peralta, Eddiel Meléndez y Jaythan Peña, también tienen una relación cercana con la franquicia mantieña porque juegan con los Osos en las categorías novicios y juveniles de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

“Ese grupo ganó novicio, después ganó el Buzzer y luego perdimos en la final de juvenil, siendo los bebés porque la categoría juvenil es hasta 19 años y todos ellos jugaron con 17″, sostuvo.

Vélez, otro veterano dirigiendo en las categorías menores del país, se estrenó esta temporada como entrenador de PRBBA, una institución que en el primer año de su programa de baloncesto se ha mantenido en las primera posiciones del Power Ranking de Buzzer Beater. Todo esto al mismo tiempo que fue nombrado estratega de los Indios, luego de la salida de Christian Dalmau.

“Ya había vivido esto antes, pero el nivel de responsabilidad no era así porque ahora soy dirigente en propiedad de los Indios y, a diferencia de cualquier dirigente del país, yo estoy en mi pueblo. Yo me voy a gozar la victoria más que nadie y me va a doler la derrota más que nadie porque soy mayagüezano.

Antes de asumir el mando de PRBBA, Vélez dirigió al Colegio San Benito de Mayagüez por más de 15 años y estuvo activo en el BSN de forma ininterrumpida desde 2009 hasta 2017, por lo que esta experiencia no es nueva para él. De hecho, conquistó el Buzzer con San Benito en 2022.

Piden que más figuras del BSN se involucren en las categorías menores

Por su parte, Rivera continuará sumando experiencias a su currículum como dirigente con YAA en el torneo nacional de baloncesto escolar, a menos de un año de su debut como entrenador en propiedad de los Leones, a quienes llevó a las semifinales del BSN contra todo pronóstico. El otrora armador también estuvo hace unos meses en México, dirigiendo a los Halcones Rojos de Veracruz.

“Yo llegué de México en noviembre. A mí siempre me ha gustado ayudar a las categorías menores. Pienso que los jugadores del BSN o los mismos coaches deberían envolverse con las categorías menores. Muchas veces decimos que está surgiendo talento o que no se está desarrollando, pero tampoco nos envolvemos. ¿Cómo estos muchachos van a mejorar si nosotros mismos no nos envolvemos con ellos?”, cuestionó Rivera. “Ahí es de donde nace todo y tenemos que envolvernos”.

El mandamás de los Leones compartió que ha sido gratificante ver cómo sus jugadores de YAA han mejorado desde la primera práctica y han comprendido el baloncesto, lo que describió como “la mejor parte”.

“Si ellos entienden el baloncesto, se dan una oportunidad a ellos mismos”, manifestó.

Otras figuras del BSN que también estarán en el Buzzer Beater son Carlos Calcaño, Eddie Ortiz, Xavier Vidot, Xavier Aponte y Yantonio Acosta.

PRBBA será el primero de estos tres equipos en comenzar su participación en el campeonato escolar. Como integrante de la región noroeste, se enfrentará al Colegio Marista de Manatí, el 28 de febrero, a las 8:00 p.m., en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, en Manatí. YAA, que pertenece a la región suroeste, se medirá a Saint Patrick’s Bilingual School de Guayama, el 3 marzo, a las 2:00 p.m., en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez, en Juana Díaz. Por último, CPS chocará con el Colegio Marista de Guaynabo en un duelo de la región metro, el 7 de marzo, a las 6:30 p.m., en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.