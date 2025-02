Con la mudanza de los Gigantes a Canóvanas, el municipio de Carolina se quedó sin equipo de Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras la Junta de Directores aprobar la congelación de la plaza por tiempo indefinido.

Los Gigantes llevarán “el calentón” al Coliseo Carlos Miguel Mangual, aunque con una temperatura más baja, como sugirió la alcaldesa Lornna Soto Villanueva cuando negoció el traslado de la franquicia con el apoderado Héctor Horta.

Sus fieles fanáticos también harán la transición, en especial aquellos que se identifican con el apodo que los Gigantes han popularizado desde su regreso al BSN en 2021. Esto incluye al Enmascarado Gigante, quien continuará apoyando a los ahora Gigantes de Carolina y Canóvanas, a pesar del cambio de sede. Pero, ¿quién es este personaje que no se pierde un juego de los Gigantes?

La realidad es que la persona que no sepa, simplemente, no asistió a un juego de los Gigantes en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Y es que aunque Aniel Rosario era el animador oficial del combinado, el Enmascarado, que porta una máscara del legendario luchador mexicano Rey Mysterio, era una figura vista a menudo en el área de ‘courtside’ alentando a la fanaticada con su megáfono.

“Aquí me llaman por muchos adjetivos, como mascota viviente, pero yo me considero un sexto hombre. Me da un poco de pacho porque yo no hago las cosas esperando reconocimiento o algo a cambio, sino por el pueblo”, dijo el Enmascarado a Primera Hora .

“Ver las reacciones de la gente, específicamente de los niños, me da mucha alegría. Me ven como si fuera un superhéroe o algo místico y eso intento transmitirlo a los jugadores, con los que tengo una buena relación fuera de la cancha”, agregó.

Fanáticos de los Gigantes celebran durante un juego en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. ( Suministrada / BSN )

La historia del Enmascarado, quien decidió no revelar su identidad a este medio, no comenzó con el regreso de los Gigantes a la liga en 2021 ni con su primer campeonato en 2023 ante los Vaqueros de Bayamón, sino en 2008.

“Yo soy fanático desde los 90 y soy enfermero graduado. En 2008, trabajaba en el hospital de área en Carolina. Tenía una posición administrativa allí, además de otras funciones como estar de guardia en sala de emergencias y, si la gente de Carolina se enfermaba, llegaban allí y me conocían. Todo lo que tú ves que yo hago ahora en los juegos, también lo hacía para aquel entonces sin máscara. Mientras iban pasando los juegos, se ponía la cosa más intensa. Éramos un grupo como de 10 personas y traíamos plenas y encendíamos la cancha, pero yo me tenía que cuidar porque no quería que eso me afectara en el trabajo”, contó el aficionado oriundo de Carolina.

Para ese entonces, el Enmascarado iba a los partidos con el rostro pintado, pero esto no le daba seguridad de que no sería identificado por sus compañeros de trabajo. Esto cambió cuando se topó con una máscara del icónico luchador en una salida al pulguero junto a su mamá y su hermana.

“Pensé que era perfecto para que no me reconocieran en el trabajo y llamé a los muchachos para contarles. Cuando entré por la puerta del coliseo con la máscara, todos los del combo me vieron y dejaron de tocar porque se empezaron a reír. Pero, cuando me tocó animar, me transformé porque sentía una libertad al no preocuparme de que alguien me viera”, recordó.

El Enmascarado relató que, luego de esa noche, sus amistades le exigieron que asistiera a todos los encuentros con la máscara y así fue como nació el personaje que en la actualidad es reconocido por todo el pueblo de Carolina.

En esa campaña, los Gigantes estuvieron cerca de levantar su primer título, pero cayeron en una épica serie final contra los Capitanes de Arecibo que se extendió a siete desafíos. Al año siguiente, la franquicia desapareció hasta que Horta la revivió en 2021. Durante esos 12 años que Carolina no tuvo equipo, el Enmascarado trabajó en la animación de otros quintetos, como los Piratas de Quebradillas. Esta vez, bajo el personaje el Pirata Escondido.

“Yo viajaba de Carolina a Quebradillas a los juegos locales para animar allá. A mí me pintaban la cara de carabela, me ponía una peluca como si fuera un pirata del Caribe y tenía una camisa rota. Estuve dos años (2010, 2011) animando en Quebradillas hasta que el apoderado que estaba (Carlos Rodríguez) soltó el equipo”, compartió.

El Enmascarado Gigante como el Pirata Escondido. ( Suministrada )

No obstante, cuando se oficializó el retorno de los Gigantes sabía que iba a aprovechar esta oportunidad para ir a cada juego del BSN en su ciudad. Pese a que muchos podrían pensar lo contrario, el Enmascarado es un fanático más.

Como cualquier otro aficionado, tenía su asiento de abonado y no cobraba por su animación en los partidos celebrados en el Coliseo Guillermo Angulo. Aun así, su aportación con la franquicia va más allá, ya que, como enfermero, también ha brindado asistencia médica a los jugadores. “Yo le he puesto hasta suero a los muchachos”, reveló el carolinense.

Y ahora con la mudanza a Canóvanas, espera con ansias motivar a la afición en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, tal y como lo hacía en el Guillermo Angulo.

“Claro que vamos para allá. El equipo se llamará los Gigantes de Carolina y Canóvanas porque jugarán en Canóvanas, pero su identidad no cambia. Seguimos siendo los Gigantes de Carolina y yo soy el Enmascarado de Carolina, así que seguimos para adelante. Aquí nadie se quita”, sostuvo.