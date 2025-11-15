San Antonio. Stephen Curry anotó 49 puntos para superar a Victor Wembanyama en otra intensa batalla, y los Warriors de Golden State se repusieron para superar el viernes 109-108 a los Spurs de San Antonio, con lo que se embolsaron su primera victoria en la Copa NBA.

Wembanyama sumó 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en 38 minutos, pero San Antonio cayó a 1-1 en la Copa NBA.

Curry anotó 31 puntos, incluyendo un par de tiros libres con seis segundos que marcaron la diferencia. Acertó 16 de 26 disparos de campo y nueve de 17 triples en su partido con mayor puntuación de la temporada.

Los Warriors barrieron la serie de dos duelos en San Antonio, remontando en el último cuarto para ganar ambos partidos.

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, comentó que jugar partidos consecutivos en San Antonio le dio al juego una sensación de playoffs. Y el encuentro se desarrolló como tal.

Los árbitros tuvieron que separar a Draymond Green y a Wembanyama tres veces mientras forcejeaban por lograr una mejor posición en una jugada de saque desde una banda. Habían trasncurrido cuatro minutos del último periodo.

Wembanyama encestó frente a Green en un alley-oop de saque de banda, pero los árbitros anularon la canasta porque Green cometió falta sobre el centro de los Spurs antes del intento. Green incurrió en su quinta falta segundos después en el siguiente saque.

Salió furioso de la cancha y gritando a los árbitros.

El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, dispara en la primera mitad de un partido de la Copa NBA ante el Heat de Miami, el viernes 14 de noviembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura) ( Yuki Iwamura )

Towns y Shamet llevan a Knicks a victoria sobre el Heat

Nueva York. Karl-Anthony Towns anotó 39 puntos y Landry Shamet impuso un récord personal de 36 desde el banquillo por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el viernes 140-130 al Heat de Miami, en un duelo enmarcado también en la Copa NBA.

Jordan Clarkson anotó 25 puntos, Mikal Bridges consiguió 15 y Josh Hart registró su primer triple-doble de la temporada con 12 unidades, 12 rebotes y diez asistencias. Los Knicks lograron así su mayor cantidad de puntos en la temporada.

Jalen Brunson se perdió su primer partido de la campaña debido a un esguince del tobillo derecho, sufrido en la derrota del miércoles ante Orlando. OG Anunoby dejó el encuentro después de dos minutos por una distensión en los isquiotibiales izquierdos y no regresó.

Norman Powell estableció un récord de temporada con 38 puntos para liderar al Heat. El mexicano Jaime Jáquez Jr. sumó 23 tantos. Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 15 unidades por cabeza, mientras que Pelle Larsson sumó 14 y Davion Mitchell 11.

Los Knicks y el Heat tienen fojas idénticas de 1-1 en el Grupo C.

Doncic, Ayton y Reaves guían a Lakers a triunfo sobre Pelicans

Nueva Orleáns. Austin Reaves anotó 31 puntos, Luka Doncic añadió 24 además de repartir 12 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles doblegaron el viernes 118-104 a los Pelicans de Nueva Orleans, en un duelo enmarcado dentro de la Copa NBA.

Deandre Ayton encestó diez de 11 tiros y terminó con 20 puntos, 16 rebotes, dos robos y una tapa por los Lakers, quienes mejoraron a un registro de 2-0 en el torneo de copa para mantenerse en la cima del Grupo B del Oeste.

Trey Murphy III anotó 35 tantos por los Pelicans, quienes perdieron su cuarto partido consecutivo, cayeron a 0-2 en el torneo y a 2-10 en general dentro de la campaña, el peor registro de la Conferencia Oeste.

Rui Hachimura anotó 14 puntos y Marcus Smart sumó 13 por los Lakers, quienes ganaban 65-52 al medio tiempo después de que Doncic asistió a Ayton para una clavada en alley-oop.

Doncic, Ayton y Reaves anotaron durante una racha de 11-0 en el tercer cuarto que amplió la ventaja de Los Angeles a 88-66, una racha culminada por una flotadora de 16 pies de Reaves mientras José Alvarado le cometía una falta.

Los Pelicans redujeron brevemente la ventaja de los Lakers a ocho cuando Alvarado y Saddiq Bey encestaron triples consecutivos para poner el marcador 96-88 con más de ocho minutos restantes.

Doncic encestó un tiro de 12 pies y Reaves, quien acertó 11 de 13 en tiros libres, convirtió cinco en las postrimerías, junto con un disparo de 13 pies, para ayudar a que Los Angeles mantuviera a raya a Nueva Orleans.