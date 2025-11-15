Los Plataneros de Corozal le quitaron el invicto a los bicampeones Caribes de San Sebastián al doblegarlos en cuatro parciales en el único partido de la jornada del viernes de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), celebrado en la cancha Juan C. Berríos.

Los marcadores fueron 25-19, 19-25, 25-23 y 25-23.

Con este triunfo, Corozal sumó los tres puntos disponibles y mejora su marca a 5-3 con 15 unidades acumuladas para empatar con los Cafeteros de Yauco (6-2 y 15 puntos) en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Los Caribes, por su parte, sufrieron su primera derrota de la temporada y ahora tienen récord de 7-1 con 18 unidades. Aún así, ocupan el primer lugar del escalafón liguero, compartido con los Patriotas de Lares, que tienen un balance de 6-2 y 18 puntos.

En el cuarto parcial, con ventaja de 2-1 en parciales, los Plataneros abrieron con un contundente 6-0. Aunque los Caribes lograron descontar parte de esa ventaja, Corozal se llevó el tiempo técnico 12-8.

Con Guillermo Moya bloqueando a Ezequiel Cruz, los Plataneros se mantenían al frente 19-16. Sin embargo, San Sebastián reaccionó con un avance de 6-2 que incluyó ataques de Cruz por zona dos y de Pelegrín Vargas por zona cuatro, tomando una breve ventaja 22-21.

El parcial se empató a 22 y luego a 23, hasta que Spencer Olivier atacó con precisión por zona cuatro y un error ofensivo de Cruz permitió a los Plataneros cerrar el triunfo y acabar con el invicto de los Caribes.

La ofensiva de Corozal en doble dígito se distribuyó entre Spencer Olivier con 24 puntos y Jalen Penrose con 18 puntos.

Por San Sebastián, el mejor fue Pelegrín Vargas con 18 unidades. Le siguieron Ezequiel Cruz con 12 tantos y Corey Chavers con 10.