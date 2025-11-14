Los Patriotas de Lares y los Cafeteros de Yauco defendieron con autoridad sus respectivas canchas el jueves en la continuación de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), al obtener victorias en sets corridos que reforzaron sus posiciones en la parte alta de la tabla.

En el Coliseo Félix Méndez, los Patriotas superaron 25-20, 25-21 y 25-19 a los Changos de Naranjito detrás de una ofensiva balanceada que les permitió sumar los tres puntos de la noche.

Garrett Muagututia encabezó el ataque con 13 puntos, seguido por Gabriel Colón con 12 y Pablo Guzmán con 10. Con el triunfo, Lares mejoró su marca a 6-2 y alcanzó los 18 puntos, cifra que los coloca empatados con los Caribes de San Sebastián (7-0) en el primer lugar.

PUBLICIDAD

Los Changos, que permanecen en el octavo puesto con récord de 1-7 y 5 puntos, tuvieron como figura más consistente al atacador Clarke Godbold, quien acumuló 11 unidades.

A nivel colectivo, los Patriotas dominaron en la mayoría de los renglones estadísticos: ataques (42-30), servicios directos (6-3), defensas (32-30), pases (36-32) y asistencias (25-12). Naranjito logró una leve ventaja en los bloqueos, 7-6.

Mientras tanto, en el Coliseo Raúl “Pipote” Olivieras, Yauco también cerró temprano su compromiso al derrotar 25-18, 25-17 y 25-21 a los Gigantes de Adjuntas. La victoria permitió a los Cafeteros elevar su récord a 6-2 y alcanzar 15 puntos, manteniéndose cerca de los punteros Caribes y Patriotas. Adjuntas, por su parte, cayó a 1-7 y permanece en la séptima posición con 6 puntos.

Juan Felipe Castañeda lideró la ofensiva yaucoeña con 16 puntos y Brandon Rattray añadió 14. Por los Gigantes, Cristian Encarnación aportó 14 unidades en el revés.

La acción de la LVSM continuará el viernes con el duelo entre los Caribes de San Sebastián y los Plataneros de Corozal a las 8:00 p.m.