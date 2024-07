Con 27 segundos restando en el tiempo reglamentario, el séptimo juego de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Osos de Manatí y los Capitanes de Arecibo estaba empatado 87-87, tras un triple de David Stockton.

Enseguida, el dirigente de los Osos, Iván Ríos, pidió lo que pudo haber sido el último tiempo de la temporada para Manatí. Todas las fichas estaban sobre la mesa, pero eso no detuvo a Jhivvan Jackson de pedirle a Ríos que fuera él quien llevara a los Osos a las semifinales.

En un equipo que cuenta con exjugadores de la NBA como Norris Cole y Cheick Diallo, el entrenador depositó su confianza en el Novato del Año.

PUBLICIDAD

Y Ríos no falló en su decisión. Jackson, de 25 años, tomó el balón, atacó directo al canasto y anotó una flotadora, cuando quedaban 10 segundos en el reloj, para eliminar a los Capitanes, 89-87.

“Cuando pido el timeout (Jhivvan Jackson) me dice: ‘Dámela que yo la voy a anotar, confía en mí que yo lo voy a hacer’. Cuando un jugador tiene esa confianza en él, los mismos chamacos lo miraron y decidieron que íbamos con él, ahí no queda otra. Si la fallaba, nos vamos tranquilos porque la pidió“, reveló Ríos sobre lo que transcurrió en el último tiempo de Manatí ante Arecibo.

“Él tiene ese liderato. Todo el mundo sabe la capacidad que tiene Jhivvan Jackson de anotar y a esos momentos grandes él no le teme. Él va pa’ eso. Ese es el reto de él. Esa es la que le gusta a él... Jhivvan desde chiquito eso es lo que ha hecho. No le tiene miedo al reto. Jhivvan va a anotar y, si no lo hace, deja de ser lo que tiene en su sangre”, añadió.

Jackson, primera selección en el Sorteo 2023 y nieto de Flor Meléndez, se estrenó esta temporada con los Osos después de años de anticipación. Y es que desde que dio el salto al básquet profesional ha demostrado su capacidad como anotador. Antes de llegar a la liga local, militó en la tercera división de España con el Hestia Menorca, en Bélgica con el Spirou Basket y en Alemania con el Tigers Tübingen.

PUBLICIDAD

En todos esos equipos, fue la principal arma ofensiva, pero con los Osos asumió un rol distinto, ya que viene del banco en sustitución de Cole. Sin embargo, esto fue un papel que el mismo Jackson le solicitó a Ríos.

“Él llega y nos dice: ‘Tráiganme del banco. Yo no tengo problemas. Yo quiero ganar’. Que un jugador así te diga eso lo hace más fácil”, comentó Ríos, quien adelantó que Jackson regresará este año a Alemania con un club que compite en la Eurocopa.

Tras el canasto del gane de Jackson, Manatí chocará contra los campeones Gigantes de Carolina en las semifinales del BSN. Ante Carolina, los Osos tendrán un reto distinto e intentarán seguir manteniéndose con vida sin Jordan Howard, Chris Ortiz y Ethan Thompson.

“Sabemos el rival que es. Es el campeón. Están jugando excelente. Ayer (viernes) los vimos jugando con Thomas Robinson y les jugó muy bien. Cuando les lleguen Tremont (Waters) y George (Conditt IV) será un equipo complicado, pero nosotros aceptamos el reto. Ellos aceptaron el reto y ahí lo demostraron ganando aquí hoy. Es cuestión de ir paso a paso y juego a juego”, indicó Ríos.

De Puerto Rico no avanzar de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024, Manatí podría recibir a Howard y Ortiz y Carolina a Waters y Conditt IV en medio de las semifinales. El último partido de la fase de grupos de la Selección Nacional está programado para el sábado, 3 de agosto, contra Estados Unidos.