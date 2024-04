Carolina. David Huertas comenzó el miércoles un nuevo capítulo en su carrera como jugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Huertas no vistió esta vez el tradicional amarillo y negro de los Capitanes de Arecibo que usó por las pasadas ocho temporadas, sino el uniforme de los campeones Gigantes de Carolina.

Tras no poder llegar a un acuerdo con los Capitanes, el veterano escolta probó por primera vez la agencia libre del BSN y, entre los equipos que le hicieron ofertas, escogió a los Gigantes. De acuerdo con Huertas, una de las razones por las que decidió irse al “calentón” fue por la oportunidad de poder ganar un quinto campeonato del BSN con la poderosa escuadra de Carlos González.

“(Estoy) bendecido de estar en una franquicia como esta que ha crecido grandemente en los últimos tres años y que viene de ganar un campeonato. Poderme unir a este equipo tan joven y con hambre de ganar me da la oportunidad de aportar con mi experiencia y, para mí, eso es una bendición en esta etapa de mi carrera”, expresó Huertas en entrevista con Primera Hora previo al juego con los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Guillermo Angulo.

“Carolina ha sido un espectáculo. Desde mi firma, (me han parado) en la calle, en los supermercados y en los mismos semáforos. Tampoco me esperaba la forma que me recibieron el día de la conferencia”, agregó.

David Huertas busca pasar el balón ante la defensa de los Vaqueros de Bayamón. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Como todos los jugadores de la liga local, la meta de Huertas es ayudar a los Gigantes en su búsqueda por el ‘back to back’, pero el experimentado canastero, de 36 años, también se ha trazado metas personales como comprobar que todavía le queda mucho básquetbol.

“La meta que siempre me pongo es tratar de conseguir ese campeonato a fin de año porque esto es un juego en equipo, pero, en lo personal, de la forma que me preparé (fue para demostrar) que todavía me queda”, aseguró.

Por otro lado, aunque indicó que ahora está más cómodo porque por primera vez no tiene que alquilar un apartamento para estar más cerca de la cancha local, ya que reside en Canóvanas, confesó que piensa a menudo en cómo será cuando llegue al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo, el próximo 20 de junio como visitante.

“Lo pienso a cada rato, no te voy a mentir”, admitió. “Todavía no sé cómo va a ser el recibimiento, cómo será entrar a esa cancha en el otro lado de la moneda, pero esto es un negocio y fueron nueve años bendecidos en esa franquicia… “Creo y sé que va a ser especial porque dejé grandes memorias, hice grandes amistades y ganar tres campeonatos en menos de una década no es fácil”, abundó.

No obstante, el escolta aseguró que está centrado en la difícil misión que tendrán a los Gigantes, ya que por primera ocasión todos apuntarán a tumbarlos por ser los campeones. Y esa es una experiencia que Huertas conoce de primera mano y no muchos integrantes del quinteto carolinense.

“Aquí yo no estoy buscando protagonismo ni nada de eso. Para mí, esto solo se trata de ganar. Yo estoy en una etapa de mi carrera que es acomodarme en un buen rol con un gran equipo para intentar sacar victoria tras victoria y al final de la temporada hacer lo que todo el mundo quiere, que es levantar un banderín”, sentenció.