Lo que los Gigantes de Carolina lograron la pasada temporada quedó plasmado en la historia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Destronaron a los Vaqueros de Bayamón para conquistar su primer campeonato en la historia y eliminaron en el camino a los Piratas de Quebradillas y Mets de Guaynabo, quienes también eran considerados contendores.

Contra todo pronóstico, los Gigantes se convirtieron en el primer equipo que gana el cetro tras terminar la fase regular con un balance negativo (17-19).

Pero, el panorama en la liga es uno muy distinto para el torneo 2024, pues cuando Tremont Waters, George Conditt IV y el importado Mike Scott llevaron a Carolina a la tierra prometida dejaron de ser ese equipo subestimado por todos. Al contrario, ahora son la escuadra que las otras 11 franquicias que componen la liga apuntan a tumbar. Aunque eso no cambiará la mentalidad con la que el dirigente Carlos González y su escuadra abordarán la campaña.

“Todo el mundo busca lo mismo. No importa si eres el campeón o eres uno de los otros 11 equipos. Todos trabajamos para eso, pero el sacrificio que hicimos el año pasado ya pasó. Ahora tenemos que volver a hacer ese sacrificio diario porque no nos van a dar ningún beneficio por haber ganado el campeonato el año pasado”, comentó González en entrevista con Primera Hora .

“Tenemos que hacer un sacrificio mayor para lograr el objetivo que queremos”, añadió.

En ocasiones, los equipos campeones están encabezados por estrellas cuyos mejores años están contados en la liga. Pero ese no es el caso de Carolina. Los del “calentón” tienen al “Padre Tiempo” a su favor, pues Conditt IV tiene apenas 23 años; y Waters, 26. Por ende, los Gigantes tienen prácticamente su futuro asegurado.

Tremont Waters (derecha) y George Conditt IV en la caravana de los campeones Gigantes de Carolina. ( David Villafane/Staff )

“Cuando los escogimos en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2022 sabíamos que serían nuestros dos jugadores franquicias y que poniendo alrededor de ellos las piezas adecuadas íbamos a tener un equipo contendor... La asignación es esa ahora: poner las piezas adecuadas alrededor de ellos”, sostuvo el técnico.

Conditt IV culminó el sábado su participación en el G-League tras la eliminación del Rip City Remix, por lo que podría estar en Carolina para la primera jornada del torneo.

Por otra parte, Waters no estará en las filas de los Gigantes cuando reciban el 3 de abril a los Vaqueros en el Coliseo Guillermo Angulo debido a su compromiso con el club Guangdong Southern Tigers en China. Sin embargo, González garantizó que el explosivo armador se incorporará al equipo a principios o mediados de mayo.

Mientras tanto, el armador titular de Carolina será el importado y dos veces campeón de la NBA, Quinn Cook, quien estará debutando en el BSN. Cook estuvo también activo en la liga profesional de China con los Zhejiang Lions en 2022-23, donde promedió 11.4 puntos en 14 juegos.

“(Tremont Waters) lleva más de un año pegado jugando. De Francia vino a Puerto Rico, después al Mundial, luego a China y ahora viene para acá. Queremos darle un descanso. Sé que es joven y que cuando llegue al país su deseo será jugar, pero también hay que entender que lleva el ciclo completo”, indicó el estratega.

“Debemos darle un descanso para que sea su mejor versión y no tenerlo a medias. Por eso es la firma de Quinn Cook, que tiene la capacidad de jugar como armador y escolta. En el transcurso, optaremos por lo mejor que funcione en el equipo, pero hoy Cook es el reemplazo de Waters”, abundó.

De otro lado, no tendrán disponibl al Jugador Más Valioso de la serie final 2023, Mike Scott, en la mayor parte de la etapa regular. Por esta razón, Carolina firmará a otro delantero fuerte como el segundo refuerzo, pero este no ha sido anunciado al momento de esta redacción.

El refuerzo de los Gigantes de Carolina, Mike Scott, alza el premio de Jugador Más Valioso de la serie final del BSN. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Estamos en esa búsqueda. Honestamente, no lo tenemos. Los de calidad no están porque están en otras ligas. Tenemos una opción más adelante, pero no está disponible ahora”, afirmó el entrenador.

Al igual que Waters, Scott debe estar uniéndose a los Gigantes en mayo cuando termine su compromiso en Francia. Y a pesar de estar en Europa, se ha mantenido en constante comunicación con González.

“Hablo con él semanal. Su interés de venir y repetir es genuino. Está al tanto de todo. Sabe cada firma sin yo decirle”, dijo.

La juventud de sus dos estrellas y talento de sus importados no son la única identidad de Carolina. A diferencia de otros campeones, los Gigantes reforzaron su plantilla con la adición de veteranos como el armador Kevin Maura y el escolta David Huetas. Maura formó parte de los Santeros de Aguada que ganaron el título en 2019 bajo la tutela de González y Huertas es un cuatro veces campeón del BSN.

“Huertas nos da liderato y experiencia… A David todavía le queda básquetbol aun con la edad que tiene y puede ser un jugador que haga que cambie una serie y ese valor es indiscutible”, opinó el dirigente sobre el canastero de 36 años.