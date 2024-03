Tras estar a una victoria de ponchar su boleto a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Mets de Guaynabo apuntan a ser nuevamente uno de los contendientes al campeonato, pero con un José Juan Barea que se estará estrenando como dirigente a tiempo completo en la liga local.

Barea estará sustituyendo al veterano entrenador Omar González, quien además de llevar el año pasado a los Mets a las puertas del gran baile fue nombrado el Dirigente del Año.

Con la salida de González, la gerencia metropolitana depositó toda su confianza en el también exjugador de la NBA, que entiende que con la adición de nuevas piezas a la escuadra podrán estar en la pelea por alzar el primer cetro de los Mets en 35 años.

Para ello, Barea ha priorizado como la primera meta de los Mets un buen arranque en el torneo, que inicia el 3 de abril. Y es que en la campaña 2023, Guaynabo perdió ocho de sus primeros nueve partidos.

“A lo más que estoy pendiente ahora es al comienzo. Queremos comenzar bien. Después que uno comienza bien, se tratará de mantenerse entre los mejores equipos de la liga y darnos esa oportunidad en los playoffs nuevamente”, aseguró Barea en entrevista con Primera Hora .

De igual manera, el nuevo estratega de los Mets se mostró entusiasmado por lo que ha visto de sus jugadores durante las más de tres semanas de entrenamientos en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo, de cara al torneo.

José Juan Barea junto a Ebube Ezeagwula durante una práctica de los Mets de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Yo estoy bien contento. Me ha gustado lo que estoy haciendo. Me ha gustado cómo los muchachos me están respondiendo. Tenemos un buen grupo. La química está buena y quiero que siga creciendo… Es todo, acomodarlo y que podamos jugar juntos lo mejor y más rápido posible”, sostuvo.

Los Mets confeccionaron esta temporada baja una plantilla que tiene el potencial de ganarlo todo con nueva figuras, como Benito Santiago Jr. y el importado Rondae Hollis-Jefferson. De hecho, ambos fueron adquiridos vía cambios.

Guaynabo recibió a Santiago Jr. junto a Ryan Pearson en un traslado en el que enviaron a Onzie Branch, Christian Pizarro y Oenis Medina a los Vaqueros de Bayamón. Mientras que la escuadra metropolitana agregó a sus filas a Hollis-Jefferson tras un canje con los Atléticos de San Germán por el australiano Mitch Creek.

Hollis-Jefferson, de 29 años y 6′7″ de estatura, fue la estrella de los Atléticos en los pasados dos años, encabezando la ofensiva del quinteto en la final de 2022 y semifinal de 2023.

Rondae Hollis-Jefferson, eximportado de los Atléticos de San Germán, busca pasar el balón contra los Vaqueros durante el quinto juego de semifinal 2023 del BSN. ( Nahira Montcourt )

“Yo estoy conociendo a Hollis-Jefferson ahora, pero jugué contra él en la NBA. Sé las habilidades que tiene... Es un tipo que te saca de muchos aprietos. Ofensivamente, es grande, la puede bajar, la tira, ha mejorado su tiro de afuera, le encanta competir y es zurdo”, comentó Barea.

“Es un jugador que para mí debería estar en la NBA. Creo que el tiro de afuera fue lo que lo sacó de la NBA, pero pienso que algún día le darán otra oportunidad”, opinó.

Por otro lado, a pesar de que no concretaron la firma de Dwight Howard y no tendrán de vuelta a DeMarcus Cousins, Guaynabo reforzó su pintura con el centro ghanés Amida Brimah, quien no es un desconocido para el BSN.

Brimah fue uno de los importados de los Mets en 2021, año que llegaron a la final del torneo. Durante esa campaña, el espigado ghanés, de 6′10″ de estatura, promedió 14 puntos, 10.3 rebotes y 4.7 bloqueos.

Sin embargo, todavía no se puede descartar que Howard se integre en la parte final de la campaña, pues Barea afirmó a este medio que continúan en conversaciones con el ocho veces Todo-Estrella de la NBA.

El núcleo de nativos del conjunto guaynabeño volverá a ser liderado por canasteros como el armador Gary Browne y el escolta Jaysean Paige. Browne registró el año pasado 14.1 unidades y 7.8 asistencias en los 39 encuentros que disputó. Paige tampoco se quedó atrás con un promedio de 16.6 tantos, incluyendo un porcentaje de 40.7 desde la línea de los tres puntos, en 46 desafíos.

Los Mets serán parte de la jornada inaugural el miércoles, 3 de abril, cuando reciban a los Osos de Manatí en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.