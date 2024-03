Eddie Casiano irá este año a su tercera temporada como dirigente y gerente general de los Atléticos de San Germán. Y para el fogoso estratega este tercer turno será uno más complicado que sus primeros dos al mando de los Atléticos.

“Este año va a ser uno importante. Aunque no hemos ganado porque hay veces que pensamos que somos un equipo élite, el tercer año siempre es el más difícil. Es el año que tú tienes que mentalizarte que el esfuerzo que hiciste en el primero y en el segundo tienes que hacerlo el doble para poder llegar a lo que alcanzaste en los primeros dos”, expresó Casiano a Primera Hora .

En las pasadas dos temporadas, Casiano no pudo darle a San Germán su decimoquinto campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Pero, revivió a ese “Monstruo Anaranjado” que permaneció dormido por muchos años y en 2021 estuvo casi en el fondo del escalafón liguero con balance de 9-23.

Durante la primera campaña que tomó las riendas de los Atléticos, llevó al quinteto a su primera serie final desde 1997, año que alzaron su último cetro. No obstante, la escuadra sangermeña cayó ante los Vaqueros de Bayamón en seis juegos y el año pasado volvieron a ser eliminados por el conjunto dirigido por Nelson Colón, pero en las semifinales.

Por esta razón, Casiano confía que algunos de los canasteros nativos que ha dirigido en los últimos dos torneos, como el armador Tjader Fernández y el alero Josué Erazo, demostrarán esta venidera temporada mayor madurez en su juego.

Josué Erazo, delantero de los Atléticos de San Germán. ( BSN )

De hecho, Fernández y Erazo se mantuvieron activos en la temporada muerta como refuerzos con el club Santos del Potosí de San Luis en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP).

“(En México) continuaron lo que estaban haciendo en San Germán. Me preocupa que estén satisfechos porque esto es algo de mejorar todos los días y yo creo que ellos están aceptando el reto”, contó el mentor de los Atléticos.

“Yo pienso que Erazo, aunque ha ido de menos a más en dos años, todavía tiene un mundo por mejorar y aprender. Eso significa que su carrera no tiene techo. Tjader es el mismo caso. Es un año importante para todo el mundo en San Germán, especialmente para ellos dos”, abundó.

Erazo, quien firmó recientemente una extensión de tres años con los Atléticos, promedió el año pasado 8.4 puntos y 5.8 rebotes en los 46 partidos que vio acción. Mientras que Fernández registró 12.7 unidades y atinó el 48.6 por ciento de sus triples en la misma cantidad de encuentros que su compañero.

No hay duda de que ambos nativos volverán a ser pilares en una franquicia que pasó por varios cambios en los pasados meses.

Fin a la era de Hollis-Jefferson

En primer lugar, el estelar refuerzo Rondae Hollis-Jefferson no regresará a las filas del “Monstruo Anaranjado”, tras ser enviado a los Mets de Guaynabo en un cambio que recibieron al importado australiano Mitch Creek y consideraciones económicas.

Rondae Hollis-Jefferson tira al canasto contra Kenneth Faried, de los Cangrejeros. ( BSN )

Hollis-Jefferson fue parte instrumental del éxito del quinteto sangermeño en las pasadas dos campañas, pero la franquicia se vio obligada a cambiarlo debido a que solicitó este año una paga de $22,000 semanales, según relató Casiano en una entrevista en el canal de YouTube de los Atléticos.

“Hollis-Jefferson es un gran jugador, pero por razones obvias que ya se han hablado y salido de proporción no lo podíamos tener. Respetamos eso y buscamos un jugador que pudiéramos tener y que encaje en la filosofía de nosotros”, dijo a este diario.

A pesar de que ambos son aleros, Hollis-Jefferson y Creek tienen sus diferencias cuando se trata de su estilo de juego. Y es que Hollis-Jefferson es un jugador mucho más dominante con el balón, mientras que Creek no exige tanto tener el balón en sus manos.

“Hollis-Jefferson me decía que era una versión barata de LeBron y es verdad. Es un gran jugador que puede dominar el juego con la bola y mejora a todo el mundo a su alrededor. En el caso de Creek, es distinto… Ambos son adaptables y, de la misma manera que nos adaptamos con Hollis-Jefferson, nos podemos adaptar a Creek”, indicó.

El australiano, que vistió los colores de los Mets desde el 2022, no estará en el uniforme de los Atléticos cuando reciban el 3 de abril a los Criollos de Caguas en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Creek está en China con el club Xinjiang Flying Tigers y San Germán anticipa que se integre al conjunto a finales de abril. Por ello, Casiano sostuvo que están trabajando en la firma de un segundo refuerzo disponible para el inicio del torneo.

Mitch Creek ataca el canasto ante la defensa de George Conditt, de los Gigantes de Carolina, en las semifinales 2023 del Baloncesto Superior Nacional. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Del mismo modo, los Atléticos tendrán como armador en la primera parte del torneo al importado Byron Allen ante la ausencia del explosivo Nate Mason, quien está compitiendo en Turquía con el club Merkezefendi y se reportará a la “Cuna” en mayo. Allen jugó en 2023 con los Osos de Manatí, donde promedió 20.5 puntos en los dos desafíos que disputó.

Casiano no tendrá a su mano derecha en el banco

Por otra parte, el cuerpo técnico de Casiano también sufrió un enorme cambio, pues ya el estratega no tendrá a su lado al veterano entrenador Manolo Cintrón. Y es que Cintrón dejó el banquillo de San Germán porque asumió la dirección de los Santos del Potosí de San Luis en la rama masculina y femenina de la LNBP de México.

“Mi compadre… Le surgió un compromiso económico que tenía que aceptarlo. Yo fui el primero que le dijo que tenía que aceptarlo. Él quería dirigir y él puede ser asistente mío toda su carrera, pero ya él está en una edad que necesita aprovechar esas oportunidades que es por lo que lo han reconocido toda su carrera”, comentó el estratega.

“Esto no significa que no estamos en comunicación porque hablamos cinco o seis veces a diario. Que no esté sentado en el banquillo no significa que no estamos juntos y dialogando”, aseguró.

Manolo Cintrón durante el primer juego de la pasada serie final de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña entre los Vejigantes de Ponce y los Capitalinos de San Juan. ( Nahira Montcourt )

En lugar de Cintrón, Casiano tendrá como asistente a Héctor “Bobby” Porrata a quien describió como el sustituto perfecto de quien considera su hermano.

“Claro (que voy a extrañar a Manolo). Pero, soy dichoso de tener a un veterano como Bobby que no tiene ambiciones de apuñalar para que él dirija”, manifestó.

Con Casiano como dirigente y gerente general, los Atléticos se han convertido en uno de los mejores equipos en el BSN.

Al principio, rompieron el libreto, pero ahora son una de esas franquicias que ningún conjunto se debe descuidar en la postemporada, aunque Casiano piensa que siguen sin estar entre los favoritos a alzar el campeonato en verano.

“Nosotros somos ‘underdogs’ siempre. No somos de las franquicias de los millonarios que traen jugadores a ‘x’ o ‘y’ precio. No tenemos estrellas. Lo que tenemos es jugadores que vienen a sacrificar, jugar, mejorar y darse a conocer con los Atléticos de San Germán”, concluyó.