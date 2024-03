Para los Leones de Ponce, la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue una mucho más agria que dulce.

Los Leones comenzaron el torneo ilusionados con la firma del entrenador argentino Sergio “Oveja” Hernández, pero esas esperanzas de proclamarse campeones por primera vez desde el 2015 desaparecieron poco después del inicio de la campaña.

Tras un lento arranque con balance de 7-11, Hernández tomó la repentina decisión de salir de la dirección del equipo, una determinación que tomó por sorpresa hasta a la gerencia de Ponce.

Los Leones seleccionaron a Juan Cardona como el sustituto del argentino. Sin embargo, a menos de una semana de asumir el puesto, Cardona renunció y fue ahí cuando se desató una novela que terminó en una suspensión y un pago de $5,000 en pesetas.

Y a pesar de ese papelón, Ponce terminó su temporada bajo la dirección del veterano estratega Carlos Morales con una racha de nueve victorias, que fue frenada en el juego de reto por el pase a los cuartos de final con los Indios de Mayagüez. La escuadra ponceña culminó con marca de 17-19.

Durante ese tiempo, Hernández se mantuvo ligado a la franquicia, pero como asesor. Fue así como observó desde otra faceta lo que ocurría en el tabloncillo y entendió muchos aspectos del BSN que no comprendió en los 18 partidos que dirigió.

“Cuando estaba afuera pude observar la idiosincrasia del jugador del BSN. Cómo se comporta y la parte cultural para poder entender cómo ceder para llegar a un acuerdo con el jugador del BSN. Es una liga que no te da tiempo. El BSN es una carrera de 100 metros”, comentó Hernández a Primera Hora .

“La serie regular dura tres meses y es muy difícil tomar rápido una identidad si las dos partes, tanto jugador como coach, no se ponen de acuerdo rápido. Quizás yo intenté que el equipo jugara un básquet que culturalmente no lo sentía y eso llevo a no solo perder, porque perder no es solo el problema, sino a también no tener en esos 18 partidos una identidad de juego”, abundó.

El dirigente de los Leones de Ponce, Sergio "Oveja" Hernández, se dirige a la afición ponceña en el centro comercial Plaza del Caribe. ( Suministrada / Leones de P )

El exdirigente de la Selección de Argentina reconoció que intentó implementar un estilo de juego que no iba acorde con el de los Leones. Pero, a poco más de una semana para que Ponce dispute su primer juego de la temporada, Hernández aseguró que este es un conjunto muy distinto al que entrenó el año pasado.

“Es otro equipo porque la llegada de Jordan Murphy obligó un poco al equipo a no repetir la pareja de importados porque tenemos ya jugadores de calidad como Christian Negrón y Carlos Yao López… Este año teníamos la idea de buscar un guardia americano para que nos diera la ciencia que le dio Jamil Wilson al equipo”, sostuvo.

“La verdad es que el jugador pegamento el año pasado fue Jamil. Fue el jugador que le dio (al equipo) el IQ necesario para acomodar cada una de las fichas en su lugar con su presencia y liderazgo”, opinó.

Wilson, quien fue el año pasado uno de los refuerzos de los Leones, promedió 11.2 puntos y siete rebotes en 18 encuentros. No obstante, el delantero, de 33 años y 6 ‘7 " de estatura, y el centro Thomas Robinson no serán los importados del quinteto ponceño cuando visiten el 6 de abril a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Jamil Wilson donquea durante el juego de reto entre los Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez. ( Jorge A Ramirez Portela )

“No espero que los refuerzos anoten 30 puntos”

Los Leones contarán este año con el escolta Jalen Adams y el delantero fuerte Royce Hamm Jr. como sus dos refuerzos.

Adams, de 28 años y 6′3″ de estatura, jugó por cuatro años con los Huskies de la prestigiosa Universidad de Connecticut (UCONN, en inglés) en la primera división de NCAA. Su mejor rendimiento con UCONN fue en la temporada 2017-18, cuando anotó 18.1 unidades en 30 desafíos. También tiene experiencia en el G-League, Francia, Israel, Turquía y China. Incluso, viene de promediar 7.2 puntos y 2.8 asistencias en seis juegos disputados con el club chino, Beijing Ducks.

El refuerzo de los Leones de Ponce, Jalen Adams. ( Suministrada / Leones de Ponce )

Por otra parte, Hamm Jr. también vio acción en la primera división de NCAA, pero con los Longhorns de la Universidad de Texas. Y tras sus cuatro años en Texas, el ala-pívot jugó en la BNXT League de Bélgica y Países Bajos y la VTB United League de Rusia. En la edición 2023-24 de este certamen, Hamm Jr. registró 16.6 tantos y 8.4 rebotes en 31 partidos. Ambos estarán en las filas de Hernández el 6 de abril.

“Son dos jugadores que tienen experiencia de Europa y no quiero hablar más de Europa, pero Europa te da una clase magistral del juego FIBA y en Puerto Rico, más allá de la ascendencia del juego norteamericano que tiene, juega con reglas FIBA y no con las de NBA. Es muy importante que podamos tener refuerzos que sean especialistas en eso”, indicó.

“Yo no espero que los refuerzos anoten 30 puntos. No me interesa. Lo que sí me interesa de los refuerzos es que nos ayuden a ser mejores y ganar”, añadió.

En busca de ser mejores noche tras noche

Además de sus dos importados, Ponce volverá a contar con un núcleo de nativos encabezado por Jezreel De Jesús, Jared Ruiz, Jordan Murphy, Aleem Ford. De Jesús fue el año pasado el máximo anotador de Ponce con un promedio de 18.1 unidades en 37 encuentros.

El estelar armador de los Leones de Ponce, Jezreel De Jesús (centro) durante un juego de la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional. ( Suministrada / Carlos Romero )

Y con las riendas de una franquicia que es una de las más ganadoras en el BSN con 14 campeonatos, Hernández tiene sus pies en la tierra de cara a la venidera campaña y no prometió clasificación a la postemporada ni mucho menos otro cetro. En cambio, el estratega argentino dijo que lo único que puede garantizar es que intentarán ser mejores noche tras noche.

“Todo equipo, sobre todo en el inicio, debe concentrarse en el proceso, no en el resultado. No se puede prometer algo que no está en tus manos, literalmente. Lo que podemos prometer es jugar el mejor básquet diario, el compromiso, el luchar por esta franquicia todos los días y cada día jugar mejor. Si eso nos lleva al resultado, pues espectacular”, sentenció.

La gerencia ponceña informó que Hernández será asistido por Javier “Toñito” Colón, Carlos Rivera, Carlos Morales y Ángel Daniel Vasallo, aunque este último confirmó a este medio que su cargo en el cuerpo técnico todavía está por definir.