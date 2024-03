Ponce. Luego de una temporada llena de altibajos, el argentino Sergio Hernández está de vuelta en la “Ciudad Señorial” para dirigir a los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero por poco no llega vivo al torneo 2024.

Y es que cuando Hernández partió en julio pasado a su natal Argentina, sufrió un percance de salud que lo dejó postrado en cama por más de dos semanas y al borde de la muerte. Así lo contó a Primera Hora .

“Yo me tenía que ir de Ponce a San Juan y tomar la aerolínea que va de San Juan a Panamá y Panamá a Buenos Aires. La noche anterior ya no me sentía muy bien. Yo volaba a las 6:00 de la mañana y en el vuelo de San Juan a Panamá no lo pasé bien. En el aeropuerto de Panamá, terminé en una silla de ruedas, ambulancia y hospital”, relató Hernández.

“Se me reventó la apendicitis quién sabe cuándo. No llegó a ser peritonitis de milagro, pero fue muy grave. Fue muy complicado la verdad”, detalló.

La peritonitis es una inflamación del peritoneo, el tejido delgado que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayoría de los órganos abdominales, según el portal de salud Medline Plus.

De hecho, fue durante esta situación de gravedad que el veterano entrenador, de 60 años, decidió que tenía que volver para una segunda vuelta con los Leones.

El apodado “Oveja” renunció el año pasado como técnico del conjunto ponceño después de que el equipo arrancó el torneo con balance de 7-11, pero tras salir de la dirección se mantuvo ligado a la franquicia como asesor.

A pesar de su renuncia, la gerencia y los jugadores de Ponce le pidieron que se quedara para lo que restaba del torneo, demostrándole una afección que pocas veces ha visto por parte de una organización en su longeva carrera. Y esta no fue la excepción después de que fue operado de emergencia en Panamá.

“La gente del equipo y la ciudad estuvo siempre conmigo y eso no hace otra cosa que no sea reforzar el afecto y la confianza con el equipo. No es común en la sociedad que vivimos hoy en día que, si alguien no le va bien y renuncia como me pasó a mí, la organización siga confiando en uno y apoyándolo. No me parece mejor manera para devolver eso que aceptando el cargo nuevamente”, sostuvo el entrenador en un aparte con este medio en el centro comercial Plaza del Caribe.

Sergio Hernández durante una práctica de los Leones de Ponce en el Auditorio Juan "Pachín" Vicéns. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Fue una situación complicada que Hernández necesitaba sacarse del pecho frente a los fanáticos ponceños.

Con una prestigiosa carrera y dirigiendo a una de las franquicias más ganadoras en el BSN con 14 campeonatos en sus vitrinas, las expectativas eran altas cuando el argentino arribó a la “Perla del Sur”. Pero, cuando se dirigió este año a una afición hambrienta por regresar a la cima de la liga local, Hernández optó por no hacer las típicas promesas de que clasificarán a la postemporada o ganarán el título en verano.

“Yo no sé si el equipo va a jugar bien esta vez. No sé cuántos partidos va a ganar. La verdad es que no lo sé… No les puedo prometer resultados porque esto es un deporte de oposición donde a veces ganas y a veces pierdes, pero les prometo agradecerles lo que han hecho por mí con esto: mucho amor, trabajo, dedicación y tratando de aportar lo que los Misla buscaron en mí”, indicó.

Los Leones finalizaron la pasada campaña con balance de 17-19, empatados en la cuarta posición de su sección con los Indios de Mayagüez, quienes derrotaron al quinteto ponceño para avanzar a los cuartos de final del BSN.

La gerencia ponceña informó que Hernández será asistido por Javier “Toñito” Colón, Carlos Rivera, Carlos Morales y Ángel Daniel Vasallo, aunque este último confirmó a este medio que su cargo en el cuerpo técnico todavía está por definir.