Después de una turbulenta temporada, los Capitantes de Arecibo buscan enderezar la nave con cambios en su plantilla y depositando una vez más su confianza en el dirigente Juan Cardona.

Y es que no hay duda que la gerencia de los Capitanes no desea volver a tener una campaña como la pasada, que estuvo llena de controversias con un repentino cambio en su dirección técnica y un pago de una multa en pesetas.

Además de esas situaciones fuera del tabloncillo, la escuadra arecibeña tampoco cumplió con las expectativas que se había trazado cuando arrancó el pasado torneo. Cardona no pudo evitar que el barco se hundiera y cerraron la fase regular con balance de 18-18, tras perder cinco de sus últimos seis encuentros. Como si fuera poco, en los cuartos de final fueron barridos por primera vez desde el 2000 en una serie de cuatro juegos.

Con eso en mente, el técnico reconoció que esta temporada será vital para despertar a la franquicia más ganadora en el nuevo milenio.

“No lo hicimos bien el año pasado, pero, como te digo una cosa te digo la otra, es bien difícil entrar de momento. Tenía siete juegos en la temporada regular y luego vino la suspensión... (Este año) nuestro trabajo será volver a traer esa pasión a Arecibo, que es ese monstruo dormido”, comentó Cardona a Primera Hora .

Ser el equipo que ha ganado cinco de los últimos 15 campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tiene un precio caro y ese es que los Capitanes acostumbraron a su afición a tener un conjunto contendor al título año tras año. Y, cuando Arecibo comenzó a dar señales de que ya no era esa temible escuadra que aterrorizó la liga en años anteriores, empezó a haber una baja asistencia en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Ante esta situación, el estratega le pidió a los fanáticos paciencia y que crean nuevamente en un proyecto que ha sido confeccionado desde cero en la temporada baja.

“Que (los fanáticos) tengan paciencia porque pueden estar molestos conmigo y lo entiendo, pero me están juzgando por algo que yo no monté. Ahora me pueden juzgar por algo que yo monté”, afirmó el entrenador, de 45 años.

“Arecibo es una fanaticada que te va a enseñar lo que siente en lo malo y en lo bueno y a mí me gusta eso. Yo no pretendía que el año pasado fuera diferente. No hicimos el trabajo, pero yo te aseguro que este año vamos a disfrutar mucho más”, añadió.

Nuevos tripulantes en la nave

Aunque eso se pondrá a prueba en el venidero torneo, lo que no se puede negar es que los Capitanes sacudieron su plantilla con miras al futuro. Arecibo envió al veterano armador Walter Hodge a los Cangrejeros de Santurce a cambio del Novato del Año, Alfonso Plummer, y un turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026.

De igual manera, permitieron que el experimentado escolta David Huertas probara la agencia libre y este firmó con los campeones Gigantes de Carolina.

También adquirieron a Justin Reyes en un canje con los Criollos de Caguas, que incluyó a Gabriel “Gaby” Belardo, pero este fue enviado poco después a los Santeros de Aguada por un turno de segunda ronda del sorteo de novatos 2025. Reyes se integrará al combinado arecibeño a finales de marzo, luego de ser intervenido quirúrgicamente en enero para reparar el menisco de su rodilla derecha.

Walter Hodge y David Huertas en uniforme de los Capitanes de Arecibo. ( Suministrada )

Hodge y Huertas encabezaron la conquista de los últimos tres campeonatos de los Capitanes (2021, 2018 y 2016). Pero, Cardona aseguró que en Arecibo no hay planes de una reconstrucción. Al contrario, el dirigente confía que su quinteto tiene el talento para volver a la tierra prometida si son consistentes en el transcurso del torneo.

“El que conoce a Juan Cardona sabe que yo no hago nada para ser parte del bonche. Donde quiera que yo me meto trato de separarme del bonche. Obviamente, unos años vas a estar arriba y unos abajo, pero yo te aseguro que pueden haber equipos que trabajen igual de duro, pero no más duro que los Capitanes de Arecibo”, sostuvo.

Ve a Plummer como el heredero de Ayuso

De otro lado, el fogoso mentor se mostró emocionado por tener a Plummer en sus filas, ya que lo conoce muy bien por su tiempo en las categorías menores con Saint Francis School y el Colegio La Luz. Incluso, opinó que en unos años se convertirá en uno de los mejores canasteros en la isla.

“Yo pienso que Alfonso Plummer es el sucesor de Larry Ayuso. Tiene el cuerpo, es atrevido y, al igual que uno ayudó en algún momento a la carrera de Walter Hodge y David Huertas, que son familia para mí, uno piensa que el próximo es Plummer”, señaló.

“Fue un cambio por Walter Hodge, el mejor jugador en los últimos 10 años del BSN, pero la carrera de Plummer es única porque se ha hecho a fuerza de él mismo. Es un chamaco que ha apostado a él y eso se respeta. Esos son los que salen cada diez años y el turno le toca a Alfonso Plummer”, abundó.

Alfonso Plummer durante una práctica de pretemporada con los Capitanes de Arecibo. ( Suministrada / Capitanes de Arecibo )

Asimismo, los Capitanes contarán este año con refuerzos de renombre como el armador David Stockton y el centro Jahlil Okafor. Stockton tiene tres campañas de experiencia en la liga local y Okafor estará debutando, aunque no vestirá los colores de los Capitanes cuando disputen el 6 de abril su primer juego de la temporada ante los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

El centro, de 28 años y 6′11″ de estatura, está activo en China con los Zhejiang Lions y Cardona anticipó que se reportará al equipo más tardar a principios de mayo. Mientras Okafor compite en el continente asiático, Arecibo tendrá en sus filas al pívot Jonah Bolden, quien viene de promediar 8.8 puntos y 6.4 rebotes en 27 juegos con los Kings de Sídney en la NBL de Australia.

“Queríamos traer refuerzos que se acoplaran al grupo y que hubiera química. Tenemos a Bolden, que es otro grande que se abre y juega en la Selección de Australia. Con eso ya tú ves los refuerzos que estamos trayendo. Son refuerzos que juegan en grupo y que hacen mejor a ellos y sus compañeros”, concluyó.