Cuando los Gigantes de Carolina eliminaron el año pasado a los Mets de Guaynabo para adelantar a la final y eventualmente ganar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN), lo menos que esperaban muchos era que el dirigente Omar González no volviera a las filas de la escuadra metropolitana.

Después de todo, González fue quien le dio un giro a la campaña de los Mets, que estuvieron en el sótano de la Sección B al comienzo del torneo 2023. Sin embargo, cuando el veterano entrenador se incorporó al equipo, hubo un cambio del cielo a la tierra. Guaynabo terminó la fase regular con balance de 21-15, el segundo mejor de su sección, y estuvo a una victoria de clasificar a la serie final, pese a que en la postrimería de la serie perdieron a su sensacional refuerzo DeMarcus Cousins.

A pesar ello, la gerencia de los Mets se deshizo de los servicios de González y contrató a José Juan Barea como el nuevo dirigente en propiedad. Una decisión que no tomó por sorpresa al entrenador, pues luego de caer en el séptimo juego ante Carolina, no volvió a tener comunicación con Guaynabo.

“Nunca hubo comunicación. Nunca hubo una reunión. No hubo nada. Yo nunca me volví a comunicar con ellos. Solamente, le dijeron a mi agente que no iban a optar por negociar conmigo más. Eso fue todo lo que pasó”, aseguró González a Primera Hora durante la presentación del BSN en Vivo Beach Club, en Carolina.

De acuerdo con González, no hubo una razón fuera de lo normal por la que apostaron por Barea en lugar de volver a contar con él para el venidero torneo, aunque comentó que en el transcurso de la campaña se sabrá si fue una buena o mala decisión.

“No hubo ninguna razón. La razón es que ellos tienen el poder de tomar la decisión que quieran. Lo que no se sabe es si esa decisión fue buena o mala. Ellos tienen derecho a tomar decisiones y como ellos siempre dicen: ‘Nosotros vamos a tomar decisiones porque somos los dueños’. Y sí, pero a veces son buenas y a veces son malas. Eso es todo lo que puedo decir”, dijo.

Miembros de los Santeros de Aguada durante la presentación de la temporada 2024 del BSN, en Vivo Beach Club, en Carolina. ( Carlos Giusti/Staff )

Y con más de 30 años de experiencia en el BSN, el técnico sostuvo que no ve la temporada 2024 como una oportunidad para probarse, tras su inesperada salida de Guaynabo. Todo lo contrario, pues solo está centrado en que los Santeros de Aguada luzcan bien en su regreso a la liga.

“Yo sé de lo que soy capaz de hacer. Todos los años son diferentes y los equipos son diferentes. Yo nunca salgo (de un equipo) con la intención de probarle a la gente lo que soy capaz de hacer. El reto siempre es mío personal, tratar de hacer lo mejor posible para que el equipo luzca bien y yo creo que esa es mi carta de presentación”, indicó.

Del G City a Aguada

Con su contratación en Aguada, el torneo 2024 apunta a ser uno muy distinto para el isabelino. Además de que dirigirá en el noreste de la isla y no en la zona metropolitana, la plantilla de los Santeros es diferente a la que tuvo Guaynabo el año pasado por numerosos aspectos.

Y es que los Mets dieron un golpe sobre la mesa la pasada temporada cuando firmaron a la exestrella de la NBA DeMarcus Cousins y lo rodearon de una competitiva escuadra, que incluía a canasteros como el también importado Mitch Creek y el armador Gary Browne.

En cambio, Aguada está construyendo un equipo que irá “de menos a más”, según el apoderado Wilson López.

Los Santeros anunciaron que sus dos refuerzos serán el exenebeísta sueco Jonas Jerebko y el estadounidense Chinanu Onuaku, quien disputó seis partidos con los Rockets de Houston. Ambos estarán en las filas de González cuando visiten el 4 de abril a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

Jonas Jerebko, refuerzo de los Santeros de Aguada. ( Carlos Giusti/Staff )

No obstante, algunos de los integrantes del equipo aguadeño se integrarán en el transcurso de la campaña. López anticipó que Arnaldo Toro se reportará en mayo y Manny Camper a mediados o finales de abril.

También sufrieron la baja de Dimencio Vaughn, que fue operado en febrero por una lesión de ligamento cruzado. Pero, contarán desde el inicio del torneo con canasteros nativos como Timajh Parker-Rivera, Jase Febres, Félix Rivera, Ángel “Piwi” García e Iván Gandía.

“Creo que estamos bien… Tenemos jugadores noveles, pero entiendo que vamos a ir de menos a más en la temporada. Una vez siga avanzando la temporada, creo que vamos a estar en una buena posición. Como dicen, no es como uno comience, sino como uno termine”, aseveró López.

Santeros en conversaciones con Davon Reed

Davon Reed jugó con el Equipo Nacional de Puerto Rico en la primera ventana clasificatoria del AmeriCup 2025. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por otro lado, el tenedor de la franquicia confirmó que Davon Reed puede que no vea acción la próxima temporada. López informó que los Santeros ya entablaron conversaciones con Reed, quien fue escogido con el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso, pero el exenebeísta está contemplando ofertas en Europa o competir en el NBA Summer League con miras a regresar a la mejor liga del mundo.

“Tiene muchas opciones sobre la mesa, pero estamos confiados de que al final seleccione a los Santeros de Aguada para continuar su carrera”, sentenció.

Reed está activo en el G-League con el Hustle de Memphis, afiliado de los Grizzlies de Memphis, con quienes promedia 12.5 puntos en 26 partidos.