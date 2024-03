José Juan Barea supo desde temprano en su carrera que, cuando decidiera retirarse, quería seguir ligado al básquet, pero como entrenador del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Después de todo, fue la liga que le vio dar sus primeros pasos como profesional.

“Cuando me empezó a gustar lo de ‘coaching’ siempre me veía en el BSN en algún momento… Yo pensaba que me iba a quedar en la NBA, pero tomé dos años de descanso y creo que fue la mejor decisión que hice”, afirmó Barea en entrevista con Primera Hora.

Como si fuera poco, el exarmador de los Mavericks de Dallas y Selección Nacional de Puerto Rico nunca imaginó que le darían la oportunidad de dirigir a dos años de enganchar sus zapatillas y mucho menos a un equipo como los Mets de Guaynabo, quienes llegaron el año pasado a las semifinales del torneo de la mano del dirigente del año, Omar González.

“El año pasado, Arecibo me hizo el acercamiento cuando sacaron a Tony Ruiz, pero no pude por mis compromisos con la NBA en Miami. Había hablado con Guaynabo, pero como tenían a Omar y habían llegado a las semifinales, pues yo dije: ‘Eso no va a estar’. De momento, me llamó Guaynabo y me dijeron: ‘¿Estás interesado para el año que viene?’”, relató.

“No me lo esperaba porque Omar hizo un buen trabajo”, agregó.

Barea inició esta semana su segunda experiencia como dirigente en el BSN, luego de una media temporada trabajada al frente de los Indios de Mayagüez en el 2017, cuando aún era un jugador activo con Dallas. A 30 días de que arranque la temporada del BSN, los Mets comenzaron esta semana sus prácticas de pretemporada en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo. Y Barea aseguró que se está disfrutando cada segundo de esta experiencia.

“Esto es nuevo para mí. Un cambio de mentalidad completo, pero me encanta. Lo poco que llevo me gusta el proceso. Estoy en un tremendo equipo con unos dueños que están ‘all-in’ y tenemos un buen grupo de muchachos”, comentó el una vez campeón en la NBA.

José Juan Barea imparte instrucciones durante una práctica de los Mets de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Para mí, esta es una etapa nueva en la que me voy a preparar lo mejor posible para dar lo mejor de mí. A veces se pierde y a veces se gana, pero el esfuerzo va a estar”, abundó.

Sin embargo, saber que estará a tiempo completo en su isla es un hecho que todavía le cuesta creer. Barea se fue a Estados Unidos cuando tenía 17 años para perseguir su sueño en el básquet, pero ahora tendrá tiempo para compartir con los suyos en los próximos meses.

“Todavía estoy pensando cuándo me voy a montar de nuevo en el avión”, dijo entre carcajadas. “Tengo 39 años y es la primera vez que me vengo para acá ‘full time’. Mi familia está bien contenta y podré estar nuevamente alrededor de mis mejores amigos, mis hermanos… Todo el mundo”.

Incluso, también estará junto a su perro, Jovi, un husky siberiano de 10 años que vivía con él en Miami, pero llegó el miércoles a Puerto Rico y lo acompañó a la práctica.

La escuadra metropolitana arrancó su práctica a las 11:00 a.m. Durante una hora y media, ocho jugadores realizaron ejercicios de lanzamientos, defensa, competencia de triples y hasta un corto fogueo en ambas canchas. En la práctica, participaron ocho de los jugadores que confeccionarán la plantilla de los Mets como Benito Santiago Jr., Jaysean Paige y Renaldo Balkman. Pero, Barea anticipó que todos los canasteros del conjunto, incluyendo sus refuerzos, se reportarán al “Quijote” Morales antes de que arranque el torneo el 3 de abril.

“Estamos tratando de que el equipo esté completo desde el primer día de la temporada”, aseguró.

Quiere llevar a Gary Browne al próximo nivel

En el caso de Gary Browne y el nuevo importado metropolitano, Rondae Hollis- Jefferson, Barea indicó que están tratando de que se integren al equipo para mediados de marzo. Durante su tiempo como jugador, Barea jugó contra Browne y Hollis-Jefferson, pero con el explosivo armador fueron compañeros en el Equipo Nacional. Por esta razón, conoce de cerca a Browne y es uno de los canasteros de los que más entusiasmado está por dirigir.

“Siempre yo me he visto como en esa posición de ayudar a Gary y ahora más todavía. Ya sabemos todo lo que es Gary. MVP de la liga y ha hecho millones de cosas, pero yo quiero llevarlo al próximo nivel. Si yo llevo a Gary al próximo nivel, este equipo se pone más difícil todavía”, comentó.

Browne viene de jugar en la liga profesional de Australia (NBL) con el club South East Melbourne Phoenix, donde promedió 13.2 puntos y 4.6 asistencias en 20 partidos.

Y es que tanto la gerencia como Barea tienen altas expectativas con lo que puede lograr el núcleo de jugadores de los Mets.

“Lo que vamos es a finales y campeonato. Ese es el plan. Hacer todo lo posible para prepararnos para eso, pero mi meta ahora mismo es prepararlos para los primeros juegos para empezar la temporada bien”, manifestó.

Howard todavía no ha firmado

Por otra parte, los Mets fueron tendencias la semana pasada cuando publicaron un video de la llegada de la exestrella de la NBA, Dwight Howard, al aeropuerto Luis Muñoz Marín de Carolina. Inclusive, se reunió con Barea el pasado fin de semana y hasta publicó una foto en Instagram con el boricua. Sin embargo, al contrario de lo reportado, Howard no pactó un acuerdo con el equipo metropolitano y solo está en conversaciones con el equipo.

Dwight Howard junto a José Juan Barea en Puerto Rico. ( Suministrada/Dwight Howard Instagram )

“(A Howard) le encantó la visita y eso era lo que queríamos. Él quería venir primero antes de tomar cualquier decisión. Tiene muchas cosas personales que tiene que resolver en Atlanta, pero sí estamos en comunicación con él”, sostuvo.

No obstante, de concretar un acuerdo, Barea dijo que Howard no jugará en el comienzo de la campaña.

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo para ver cuándo podrá llegar en algún momento de la temporada… Estamos en conversaciones. No puedo decir que sí o no porque no hemos firmado un contrato, pero de que luce bien, luce bien”, dijo.