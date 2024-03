Para muchos, la salida de Benito Santiago Jr. de los Vaqueros de Bayamón era una que se veía venir.

Y aunque Santiago Jr. admitió que no esperaba que su traslado a otro equipo se concretara, reconció que no estaba en los planes de la gerencia vaquera.

“Yo no esperaba el cambio, pero yo sabía cómo las cosas se estaban moviendo, qué era lo que ellos querían y qué pensaban. Pero, como jugador profesional, me quedé callado”, contó el veterano trespuntista a Primera Hora .

El alero, de 34 años, rememoró que se enteró del canje que lo envió a las filas de los Mets de Guaynabo mientras militaba con el club Team Cali en la Liga de Baloncesto de Colombia. Tras tener conocimiento del cambio, se comunicó con su padre, el legendario receptor de Grandes Ligas, Benito Santiago, padre, quien le comentó que movidas como esta son parte de lo que conlleva ser un jugador profesional.

“Él (Benito Santiago, padre) estaba contento. Él pensaba también que yo no iba a terminar en Bayamón con el pasar del tiempo, pero él me dijo: ‘Eso es parte de’. Me dio el ejemplo de cuando jugaba con los Phillies de Filadelfia en 1996. Ese año, él tenía 30 jonrones como cátcher y lo cambiaron”, recordó.

“Esto es un negocio. Nadie sabe lo que va a pasar, menos los dueños. Nosotros somos jugadores. Ellos ofrecen y nosotros tenemos que ir con eso. Yo lo acepté y estoy más contento y con la salud mental bien arriba”, agregó.

Desde que se convirtió en integrante de la escuadra metropolitana a finales de noviembre, Santiago Jr. aseguró que fue recibido con los brazos abiertos tanto por la gerencia, cuerpo técnico y jugadores. Esa cálida bienvenida que le han dado al experimentado trespuntista fue palpable en la práctica de pretemporada del quinteto guaynabeño, que celebraron el pasado miércoles en el Coliseo Mario “Quijote” Morales. Allí no pareció que Santiago Jr. solo llevaba pocas semanas entrenando con el conjunto, sino un veterano de múltiples campañas con el mismo equipo.

“Desde que llegué aquí, me he sentido cómodo. Me han recibido con los brazos abiertos. Todo el mundo está contento y me ha hablado. La química está subiendo rápido y todavía faltan jugadores. Pero, ahora mismo, al ver cómo está la química, estoy supercontento con eso porque no puedo pedir más. Es un equipo que está contento con mi rol y mi trabajo”, indicó.

Benito Santiago Jr. (espalda derecha) escucha a José Juan Barea impartir instrucciones durante una práctica de los Mets de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Como si fuera poco, estará bajo el mando de José Juan Barea, un entrenador que lo conoce muy bien y que está incursionando en su segunda experiencia como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) después de una media temporada trabajada al frente de los Indios de Mayagüez en 2017.

“J.J. me lleva conociendo desde hace muchos años, así que él sabe mi juego. Jugamos en contra cuando él estaba con Santurce. Él entiende el juego que yo traigo y eso es lo bueno. Estoy supercontento desde que llegué porque no hay nada mejor que tener un coach que que te de confianza”, sostuvo.

En los seis años que vistió los colores de Bayamón, Santiago Jr. ganó dos campeonatos y llegó a cuatro finales del BSN. Con el tiempo, se convirtió en uno de los favoritos de la afición y hasta fue nombrado capitán del Juego de Estrellas en dos ocasiones.

Se ganó el cariño de Bayamón

Durante su última temporada bajo la dirección de Nelson Colón, los minutos del alero disminuyeron drásticamente y fue relegado al banco. Y esto no les gustó a los fanáticos de Bayamón. De hecho, lo dejaron más que claro en el tercer juego de la final contra los Gigantes de Carolina en el Coliseo Rubén Rodríguez, cuando Santiago Jr. vio apenas 1:02 minuto de acción. A raíz de esto, la afición vitoreó numerosas veces “Benito, Benito, Benito…”.

“Yo estaba loco por jugar. Yo sé que puedo ayudar a cualquier equipo. Sé lo que traigo a la mesa en ambos lados de la mesa. Cuando los fanáticos piden a alguien, los fanáticos saben. Ellos están viendo el juego y están viendo lo que está pasando con su equipo”, expresó.

“Yo no puedo entrar a la cancha hasta que el coach diga: ‘Benito, entra’... Hay que aceptar lo que dice, pero cuando gritaron mi nombre eso fue algo increíble. Nunca esperaba algo así. Parecía como los gladiadores de Roma. Fue algo especial”, abundó.

Benito Santiago Jr., en uniforme de los Vaqueros de Bayamón, durante la final del BSN contra los Gigantes de Carolina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Sin embargo, Santiago Jr. no tendrá que esperar mucho para regresar al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, pues por séptima temporada consecutiva jugará en el partido inaugural de la temporada en el “Rancho Vaquero”, pero esta vez como visitante. Y el francotirador afirmó que afrontará el encuentro, pautado para el 5 de abril, con la misma mentalidad que los otros.

“Yo estoy en un punto de mi carrera que tengo que ser profesional. Todo el mundo quiere hacer una narrativa, pero yo voy a entrar allá, estaciono el carro mío, camino y cojo para la izquierda y no para la derecha del pasillo. Me pongo lo mío y hago la misma rutina de siempre”, aseguró.

“Yo sé que los fanáticos van a gritar y lo bueno es que yo estoy esperando eso. Estoy emocionado. Será increíble creeme”, sentenció.