Luego de años de ver su nombre en la lista potenciales talentos para el Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, Davon Reed finalmente vestirá el uniforme boricua ante ante Bahamas este jueves y domingo y ante la existencia del esperado momento dijo que se integra al programa con humildad, como quien llega por primera vez a un baile, y añadió prefiere demostrar a decir lo que puede aportar a la Selección Nacional.

Reed llega a Puerto Rico luego de participaciones en la NBA con los equipos de los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles, además de experiencia de juego en la G-League, así como en ligas internacionales.

Tiene 28 años.

Y con ese bagaje se une a la joven edición de la Selección bajo la dirección de Nelson Colón, listo para aportar en el lado defensivo y ofensivo, así como en su fase de liderato.

“Sobretodo quiero ganar”, subraya. “Quiero jugar duro, traer al equipo la alegría y compromiso con que juego. Soy un líder. Tengo juego en ambos lados de la cancha, tanto defensivo como ofensivo. Pero prefiero demostrarlo a decirlo”.

Reed es un escolta de 6′5 pies de estatura. Es egresado de la Universidad de Miami.

Contó que su parentezco con Puerto Rico proviene de Ponce, de su abuelo materno, quien ya falleció. El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, dijo que su abuelo llevaba al nombre de Vicente Rodríguez, lo que expande el nombre del jugador a Davon Reed Rodríguez, según la cultura puertorriqueña que acostumbra a que los nombres estén acompañados por los apellidos paternos y maternos.

Ahora en Puerto Rico, el jugador busca esas raíces ponceñas y, por lo tanto, boricuas.

“Mi abuelo materno nació y se crió en Ponce. Es parte de mi herencia y es algo que siempre he querido indagar. No había tenido antes los recursos y las oportunidades. Estoy deseoso de aprender de su herencia, de jugar con el Equipo Nacional. Como he dicho, jugar aquí es un honor y llevo esta camisa con orgullo”, dijo.

Reed, de 28 años

Dijo que su primer contacto sobre la posibilidad de jugar con Puerto Rico ocurrió con un “mánager” en la Universidad de Miami, quien sabía que era boricua. Agregó que se le acercó a esa persona como quien no quiere la cosa y le dijo que quería jugar con Puerto Rico porque entendía que era elegible.

“Estuvimos hablando y en una conversación le bromee que quería jugar para el Equipo Nacional. Le conté la historia de mi abuelo y ahí empezó a correr la bola; contactaron a Carlos (Arroyo) y buscaron rápidamente la documentación necesaria. Fueron diligentes y gracias a eso estoy aquí“, reveló.

El gerente general de la Selección, Carlos Arroyo, dijo que Reed ha tomado de una manera muy profesional su ingreso a la Selección, que es, en términos general, una más joven composición en comparación a lo que Reed ha visto en su carrera profesional.

“Le damos la bienvenida a Davon Reed, que es un jugador con el que hemos estado desde el año pasado viendo la posibilidad de si podía traerlo. Está bien agradecido, comprometido. Ha hecho un excelente trabajo en el equipo. Han fluido muy bien en lo que es la cultura. Tiene excelente manera de manejarse con el grupo, con las instrucciones que se le dan; es un profesional. Ha hecho un excelente trabajo en el rol que le hemos dado”, dijo Arroyo.