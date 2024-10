Luego de tomar una pausa del básquet profesional hace dos años, Dayshalee Salamán está de vuelta en las canchas del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Salamán anunció en febrero de 2022 que se alejaría de los tabloncillos tras el trágico fallecimiento de su padrastro en un accidente de tránsito y la muerte de su abuela, quien padecía de cáncer.

Después de un largo proceso de sanación, la armadora carolinense, de 34 años, decidió que ya era tiempo de regresar a lo que es su primer amor.

Comenzó su retorno al básquet calentando motores con las Leonas de Ponce en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina (LBPF) y luego se incorporó a las Cangrejeras de Santurce, donde ha lucido como si nunca se hubiese distanciado de las canchas.

En 21 partidos esta temporada, Salamán ha promediado 8.3 puntos, 6.5 asistencias y tres rebotes, siendo una pieza clave para que Santurce lograra el mejor récord de la liga (13-3) y alcanzara la serie final de 2024.

“Lo más que a mí me preocupaba antes de empezar la temporada era mi estado mental, pero mentalmente me siento superbién. Fabián Amaya, mi entrenador, y yo hicimos un plan desde el día que le dije que volvía a las canchas. Lo primero que me dijo era que lo importante era que llegara saludable y en mi mejor momento en las finales y no a principios del torneo. Me dijo que lo íbamos a tomar día a día y en las finales me iba a preparar para que mis piernas estuvieran listas para lo que viniera y te lo juro que así ha sido”, contó Salamán en una entrevista con Primera Hora .

Dayshalee Salamán, de las Cangrejeras de Santurce, controla el balón ante Pamela Rosado, de las Montañeras de Morovis. ( Suministrada / Joseph Colón )

Aun así, su regreso no ha estado exento de obstáculos. “Ha sido complicado porque llegué de la Puertorriqueña con una lastimadura en el hamstring (músculo isquiotibial). Luego de eso, me perdí tres juegos con las Cangrejeras por una lastimadura en la pantorrilla. Ha sido un proceso que mucha gente no sabe, pero he logrado ir de menos a más y en esta última etapa te puedo decir que me siento bien y me he recuperado bastante rápido”, añadió.

Y no hay duda que también parte del buen rendimiento que ha tenido Salamán es gracias al dirigente Fernando Casablanca, quien tomó las riendas del quinteto crustáceo este año y lo convirtió en el mejor equipo durante la fase regular.

“Casa me ha dado la oportunidad. Me ha dado la confianza de ser líder y jugadora. Obviamente, guiándome, pero mi relación con Casablanca es algo increíble que jamás pensé porque nunca me había dirigido”, dijo la canastera sobre el técnico.

A pesar del tiempo fuera, Salamán considera que tomarse esa breve pausa fue lo mejor para su salud mental, aunque sigue recordando a diario a su padrastro y abuela. “Lo mejor que hice fue irme y regresar. Me siento superbién mentalmente y más tranquila. Obviamente, no te voy a negar que todos los días hay recuerdos, especialmente, cuando voy a la casa de mi abuela en Carolina me duele, pero estoy más madura mentalmente y en una etapa de mi vida que estoy disfrutando más el baloncesto comparado a antes”, sostuvo.

Actualmente, Salamán y las Cangrejeras se están enfrentando a las Gigantes de Carolina en la final. Y “Dinamita” reconoció que tiene una “espinita” con el equipo que representa a su pueblo natal, ya que fue la franquicia que derrotó a Santurce en la serie de campeonato de 2021. Carolina está ganando la serie, 2-1.