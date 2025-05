Faltan tres horas para que los Criollos de Caguas se lancen al tabloncillo para un partido del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Roger Mendoza, pero el refuerzo Akil Mitchell ya se encuentra en la cancha.

Mitchell se quita los tenis y extiende un mat sobre el suelo para iniciar una breve sesión de yoga antes del juego. Durante los primeros 30 minutos, medita en silencio utilizando una técnica conocida como visualización, que consiste en crear imágenes mentales para potenciar la relajación física y mental.

El importado, de 32 años y 6’9” de estatura, se imagina el balón entrando por el aro y cómo se desarrollará el encuentro. Luego, realiza una serie de estiramientos en los que sincroniza el movimiento con la respiración antes de levantarse y lanzar un par de canastos para así terminar su peculiar ritual previo a cada partido.

PUBLICIDAD

“Solo intento calmar mi mente. Hay muchas cosas pasando. Mucho ruido de los fanáticos, muchos pensamientos e ideas. Las redes sociales están en tu cabeza todo el día y, a veces, es bueno simplemente despejarse y dejar que tu alma juegue por ti”, contó Mitchell en una entrevista con Primera Hora .

Akil Mitchell realiza una rutina de yoga antes de un juego de los Criollos de Caguas. ( Francisco Matos / Criollos de Caguas )

El centro de los Criollos comenzó a practicar yoga poco después de lidiar con múltiples lesiones que, a su entender, frenaron su llegada a la NBA.

Mitchell entró al Sorteo de Novatos de la mejor liga del mundo en 2014, pero no fue seleccionado. Firmó con los Rockets de Houston para jugar en la Liga de Verano y después fue enviado a Rio Grande Valley Vipers, filial de la franquicia en la G-League.

Al año siguiente, llegó a un acuerdo con los Nets de Brooklyn, con quienes tuvo su segunda aparición en la Liga de Verano y formó parte de su segundo equipo, Long Island Nets, por dos temporadas en la G-League antes de partir a Francia.

Para el canastero, esos años con los Nets fueron duros, ya que sufrió un desgarre en la pantorrilla y otro en el cuádriceps. Una lesión detrás de otra.

“Para ser honesto, el yoga cambió mi carrera. Hace tiempo tuve algunas lesiones, así que el yoga no solo ayuda a mi cuerpo, sino también a mi mente. Me ha ayudado a mantenerme enfocado. Tuve un desgarre en la pantorrilla y luego otro en el cuádriceps durante los años que estuve en Brooklyn. Fue como una tras otra, y para ser sincero, eso me mantuvo fuera de la NBA”, relató.

PUBLICIDAD

“Empecé a hacer yoga en los años que estuve en Brooklyn, pero me puse realmente serio en los últimos años desde que he estado viniendo a Puerto Rico. He estado practicando mucho yoga, meditando, pasando tiempo al aire libre y yendo a la playa. Se ha convertido en parte de mi rutina”, agregó.

Aunque cree que esas lesiones provocaron que les cerraran las puertas de la NBA, Mitchell ve su experiencia como una bendición.

A raíz de esos desgarres en la pantorrilla y el cuádriceps, aprendió cómo cuidar su cuerpo y puede ayudar a jugadores que estén atravesando situaciones similares. De hecho, ayer llevó a algunos de sus compañeros de Caguas a una clase de yoga.

“Después de las lesiones, sabía que tenía que hacer algo distinto. Cuando practiqué yoga por primera vez, lo disfruté y se sintió bien. Estoy seguro que fue raro para mis compañeros la primera vez que me vieron hacerlo, pero ya están acostumbrados. Estos son mis muchachos y, porque digo que funciona, ahora quieren probarlo”, comentó entre risas el pívot que promedia un doble-doble de 16.4 puntos y 10.7 rebotes por cotejo.

De acuerdo con el portal Johns Hopkins Medicine, practicar yoga ofrece beneficios como mejorar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad; aliviar el dolor de espalda y los síntomas de la artritis; favorecer la salud del corazón; relajar el cuerpo para un mejor descanso; ayudar a manejar el estrés y proporcionar más energía junto con un estado de ánimo más positivo.

Los Criollos ocupan la cuarta posición de la Conferencia A del BSN con marca de 12-11, y recibirán este miércoles la visita de los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roger Mendoza.