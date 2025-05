Desde que se aprobó el nuevo formato de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), en el que los campeones de conferencia se miden en la final, no han cesado las críticas de quienes piensan que ahora existe un desbalance competitivo.

Bajo este nuevo sistema, sería imposible que los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce, dos franquicias de alto poder adquisitivo, se enfrenten en la serie de campeonato, ya que ambos pertenecen a la Conferencia A, junto a otros equipos del área metropolitana como Carolina-Canóvanas, Caguas, Guaynabo y Manatí.

Mientras que, en la Conferencia B, están organizaciones con menos recursos económicos que los Vaqueros y los Cangrejeros, pero con gran tradición y que representan municipios del interior de la isla, como Quebradillas, Arecibo, Mayagüez, Ponce, San Germán y Aguada.

Por esto, muchos consideran que la Conferencia B es la más débil de las dos. Sin embargo, los resultados de las últimas jornadas reflejan lo contrario. En las pasadas dos semanas, los quintetos del grupo B han ganado 10 de los 11 juegos que han disputado contra los del A.

De hecho, los Capitanes de Arecibo y los Piratas de Quebradillas tienen marca de 4-1 contra Bayamón y Santurce en lo que va del torneo. Además, los corsarios atraviesan una racha de nueve victorias, en la que han derrotado a conjuntos de ambos grupos.

“Eso de que la Conferencia A es más dura que la B se acabó”, opinó Allans Colón, dirigente de los Capitanes, en una entrevista con Primera Hora .

“Esto es para el bien del BSN y para el bien del fanático. Estamos viendo uno de los torneos más duros de los últimos años. Al tener todo el mundo tres refuerzos, todos tienen la oportunidad de competir. Quizá hace dos meses se podía decir que, en papel, la A era mejor, pero creo que en las últimas semanas los de la B hemos demostrado que podemos competir e irnos de tú a tú”, añadió.

Colón, cuyo equipo ocupa la segunda posición de la Conferencia B con marca de 14-11, entiende que actualmente no hay un claro favorito para ganar el campeonato del BSN, a pesar de las firmas que han hecho las franquicias del área metropolitana. Un ejemplo de esto lo es Bayamón, que reforzó su plantilla con el trío de importados Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee.

“Hay unos equipos en la Conferencia A que, en cuestión de refuerzos y nombres, están por encima de muchos de nosotros. En el caso de Bayamón, lo que se ve no se pregunta. En el caso de Santurce, es un gran equipo de 12 jugadores y cuidado si llegan a 13 cuando llegue (Isaiah) Piñeiro. Es una rotación superamplia. A Caguas ya le llegó Travis (Trice) y están empezando a demostrar por qué son los campeones. A Carolina todavía le faltan piezas y Guaynabo tiene un récord que no refleja el equipo que tiene”, señaló.

Por su parte, Juan Cardona, técnico de los Piratas, comentó a este medio que el nuevo formato ha sido positivo para el BSN, en parte porque reduce las distancias que deben recorrer los equipos y fanáticos para asistir a las series particulares entre rivales de una misma conferencia.

“Creo que cada cual tiene su nido. Pienso que la estructura está bien buena porque las rivalidades están y las distancias son más cortas para el fanático. De nada vale que los apoderados peleen entre sí si nadie va a las canchas. Una rivalidad en donde la distancia es de 20 o 30 minutos es mucho más fácil para el fanático que una en la que tienen que viajar una hora o más. Pienso que está perfecto y no podemos saber si funciona o no si no lo tratamos. Las dos conferencias están peleando y la gente se lo está disfrutando, que eso es lo más importante”, sostuvo Cardona, quien tiene a los corsarios en la cima de la Conferencia B con récord de 15-8.

La medida que dio paso a esta nueva estructura de torneo fue avalada en febrero de 2024. La votación para aprobar la enmienda terminó en empate, 6-6, con todos los directivos de la zona metropolitana (Bayamón, Santurce, Carolina-Canóvanas, Caguas, Guaynabo y Manatí) votando en contra y los demás apoderados (Arecibo, Aguada, Quebradillas, Ponce, Mayagüez y San Germán) a favor.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, tuvo el voto de desempate y dio el sí para la temporada 2025. Se anticipa que, al culminar esta campaña, este nuevo formato sea discutido por la Junta de Directores del BSN.