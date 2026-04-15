Charlotte. El entrenador de Miami, Erik Spoelstra, dijo que LaMelo Ball debería haber sido expulsado por hacer tropezar a Bam Adebayo, lo que provocó una lesión en la parte baja de la espalda que dejó al pívot estrella del Heat fuera de la derrota del martes por la noche ante los Hornets de Charlotte por 127-126 en el torneo de repesca.

Ball cayó al suelo tras fallar un tiro en una penetración a la canasta al comienzo del segundo cuarto, y pareció extender su brazo izquierdo para agarrar la pierna izquierda de Adebayo, lo que provocó que el pívot cayera de espaldas.

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Is this a dirty play by LaMelo? pic.twitter.com/tPebBPDLDC — NBACentral (@TheDunkCentral) April 15, 2026

No se pitó falta a Ball, y Adebayo permaneció en la cancha mientras el partido continuaba. Finalmente se levantó y caminó por su propio pie hasta el vestuario, pero no regresó.

“Deberían haberlo expulsado del partido por eso”, dijo Spoelstra. “Eso no tiene cabida en este deporte”.

Adebayo no habló con los periodistas.

Ball, quien anotó 30 puntos y encestó la canasta decisiva a falta de 4.7 segundos para el final de la prórroga, se disculpó por su papel en la lesión de Adebayo , pero dijo que estaba desorientado porque había recibido un golpe en la cabeza durante la jugada.

“Me disculpo por eso”, dijo Ball. “Recibí un golpe en la cabeza y no sabía bien dónde estaba. Pero voy a ir a ver cómo está”.

"I apologize on that one. I got hit in the head, didn't really know where I was, but I'mma check on him and see if he's okay and everything."



—LaMelo Ball on the play that led to Bam Adebayo leaving the game. pic.twitter.com/79VIG5kuMK — SportsCenter (@SportsCenter) April 15, 2026

Cuando se le preguntó si había agarrado intencionalmente la pierna de Adebayo, Ball dijo que no había visto la repetición y agregó: “Como dije, me golpearon en la cabeza y no sabía dónde estaba, solo estaba jugando baloncesto. Pero como dije, lo siento, y voy a ver cómo está”.

Ball permaneció en el partido y no fue examinado de inmediato para descartar una conmoción cerebral.

“No me parece gracioso ni divertido”, dijo Spoelstra tras la derrota, que puso fin a la temporada de Miami. “Creo que fue una jugada estúpida. Fue una jugada peligrosa y, obviamente, nuestro mejor jugador no estaba. No estoy poniendo excusas. Los Hornets jugaron de maravilla e hicieron esas jugadas clave en los últimos minutos. Tuvimos oportunidades de ganar”.

Erik Spoelstra on LaMelo Ball tripping Bam Adebayo:



“I don't think it's cute, I don't think it's funny, it's a dangerous play ... He should be penalized for that ... Somebody's got to see that. He should've been thrown out of the game for that."pic.twitter.com/EXEOTzG3nG — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 15, 2026

“Es una lástima. Debería ser penalizado por eso. No creo que eso tenga cabida en el juego, ya sabes, hacer zancadillas y esas payasadas.”

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El árbitro Zach Zarba explicó en un informe a la prensa por qué no se revisó la jugada.

“La jugada no fue señalada en tiempo real. El juego continuó con un contraataque. Y como el juego no se detuvo inmediatamente y no hubo silbato, se perdió la oportunidad de revisar la jugada”, dijo Zarba. “El juego se detuvo después de un cambio de posesión y luego un tiempo muerto. Por lo tanto, según el reglamento, nuestra oportunidad de revisar esa jugada se perdió”.

Zarba dijo que el equipo arbitral revisó la jugada en el descanso.

Cuando se le preguntó si a Ball se le debería haber sancionado con una falta flagrante, Zarba respondió: “En este punto, eso depende del departamento de operaciones de la liga, y ellos tomarán una decisión al respecto en los próximos días. Así que tomarán esa decisión y a partir de ahí se decidirá”.

Ball solo cometió una falta flagrante esta temporada, el 5 de febrero contra Houston.

Andrew Wiggins dijo que ver a Adebayo caer fue un “golpe bajo” para los Heat.

“Perder al líder del equipo, al capitán, verlo caer fue sin duda duro, y los chicos tuvieron que unirse para superarlo”, dijo Wiggins.

A pesar de la baja de Adebayo, quien anotó 83 puntos en un partido el mes pasado, Miami tuvo la oportunidad de ganar al final del tiempo reglamentario, pero Tyler Herro falló un triple desde la parte superior de la zona.

En la prórroga, Herro puso al Heat arriba por un punto al anotar tres tiros libres a falta de 8.7 segundos tras recibir una falta de Ball después de una pérdida de balón de los Hornets. Antes de esa jugada, Herro había anotado un triple desde la esquina tras un giro.

Pero la bandeja de Ball salvó el día para los Hornets.

Davion Mitchell, de Miami, dijo que no había visto el video de la jugada en la que Adebayo resultó lesionado, pero lo calificó como un “partido de alta intensidad”.

“No le agarré el tobillo a nadie, pero sí la camiseta”, dijo Mitchell. “Creo que fue un partido muy físico porque ambos luchábamos por mantenernos en el campo. Obviamente, no quieres ver a Bam lesionarse, sobre todo así, pero fue un partido muy físico”.