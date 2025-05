Guaynabo. La última vez que DeMarcus Cousins vino a Puerto Rico lo primero que hizo fue detenerse en la panadería La Nueva Sevilla para desayunar. Esta vez, su vuelo aterrizó en horas de la tarde, por lo que no tuvo tiempo para eso.

El cuatro veces Todo-Estrella en la NBA aprovechó lo que quedaba del jueves para instalarse en lo que será su hogar en la isla por los próximos meses y reunirse con la gerencia de los Mets de Guaynabo.

Menos de 24 horas después, el canastero se encontraba en el Coliseo Mario “Quijote” Morales lanzando un par de canastos mientras esperaba para realizarse su examen físico.

PUBLICIDAD

El ambiente era distinto. Todas las miradas estaban puestas sobre Cousins, quien regresó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para vestir el uniforme de los Mets después de un exitoso debut con el quinteto metropolitano en 2023. Un retorno deseado tanto por Guaynabo como por el centro estadounidense, de 34 años y 6’10” de estatura.

“Siempre tuve en mente regresar a Puerto Rico. Me enamoré de este lugar la primera vez que vine. Fue mi primer paso fuera de la NBA, así que tiene un lugar especial en mi corazón porque fue mi primera experiencia jugando en el ‘extranjero’. El cariño y la forma en que me recibieron aquí es algo que nunca olvidé, así que estoy feliz de estar de vuelta”, confesó Cousins en una entrevista con Primera Hora antes de su primera práctica en el “Quijote”.

“Conozco mucho más el lugar en comparación con la última vez, así que me siento más cómodo esta vez. Deseo ver a muchas personas con las que tuve una buena relación la última vez que estuve aquí. Obviamente, estoy emocionado de estar frente a los fanáticos. Realmente, extrañaba este lugar. La emoción es la misma que sentí la primera vez que estuve aquí”, abundó.

DeMarcus Cousins ya está en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en su primera práctica con los Mets de Guaynabo. @primerahora pic.twitter.com/hxBXz5YsSt — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 2, 2025

En su primera campaña en el BSN, Cousins, apodado “Boogie”, promedió 20.4 puntos, 10.9 rebotes y 4.5 asistencias por cotejo, y ayudó a la escuadra, dirigida en ese entonces por Omar González, a avanzar a las semifinales del torneo. Pudieron haber clasificado a la final, pero el pívot sufrió una lesión en la ingle durante el sexto juego de la serie contra los eventuales campeones, los Gigantes de Carolina.

PUBLICIDAD

Por eso, tomó por sorpresa a muchos que Cousins no volvió al BSN en la temporada 2024. Ese año, los Vaqueros de Bayamón adquirieron sus derechos de reserva en un traspaso con Guaynabo.

Cousins contó a este medio que no jugó en la campaña anterior porque tenía varias ofertas de negocios sobre la mesa y estaba evaluando cuál era la mejor opción para él en esta etapa de su carrera. Sin embargo, reveló que Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros, le hizo un acercamiento antes de que los Mets recuperaran sus derechos.

“Carlos (Arroyo) se comunicó conmigo hace unos meses. Nos conocemos desde que estábamos en la NBA. Fue respetuoso. Simplemente, el negocio no tenía sentido”, aseguró.

“Este es mi hogar (Guaynabo). Como dije, este fue el lugar donde di mi primer paso fuera de la NBA. Me siento cómodo aquí. Me siento cómodo con la organización. Ellos me entienden y yo los entiendo, así que estoy contento de que hayamos llegado a un acuerdo”, agregó.

DeMarcus Cousins con un abrigo de los Mets de Guaynabo. ( Suministrada / Mets de Guaynabo )

La liga cambió con su llegada en 2023

La realidad es que, junto a Brandon Knight y Hassan Whiteside con los Piratas de Quebradillas, Cousins marcó el inicio de una nueva era cuando debutó en el BSN hace dos años.

Desde entonces, las franquicias de la liga local han apostado por importados de renombre con experiencia en la NBA. En la actualidad, hay más exenebeístas en el torneo boricua, como Danilo Gallinari, JaVale McGee, Chris Duarte y Jahlil Okafor.

“He estado al tanto de lo que ha estado pasando en el BSN. El panorama ha cambiado desde la última vez que estuve aquí. El talento está por las nubes. Todos los equipos han mejorado y tienen jugadores que son realmente buenos. Cuando firmé aquí por primera vez, parte de mi responsabilidad era impulsar la liga e influenciar a otros jugadores de la NBA para que se sintieran cómodos al hacer este movimiento. Dos años después, eso es exactamente lo que ha pasado, así que quiero decir que hice mi trabajo”, opinó entre carcajadas.

PUBLICIDAD

DeMarcus Cousins maneja el balón en un partido contra los Cangrejeros de Santurce en 2023. ( Suministrada / BSN )

“Hassan (Whiteside) y Brandon (Knight) fueron dos jugadores que también influenciaron mucho a otros para que vinieran a esta liga. Es algo genial de ver. Ojalá que yo y los demás podamos influir en otros jugadores para que den este paso y se unan a esta hermosa liga porque es un lugar especial. Los fanáticos y las organizaciones son increíbles. Son apasionados por el baloncesto, así que creo que es un muy buen lugar para venir a jugar”, añadió.

Cousins debutará el lunes, cuando los Mets, quintos en la Conferencia A con récord de 7-9, reciban a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Esa noche, tendrá un interesante duelo con Okafor, uno de los varios expívots de la NBA con los que se verá las caras este año. El canastero admitió que espera con ansias cada uno de esos enfrentamientos que tendrá con Okafor, McGee y Whiteside a lo largo de la competencia.

“Será divertido. Será competitivo. La liga ha aumentado su nivel, así que estoy emocionado por la competición que veré en cancha”, sostuvo.

Antes de regresar al BSN, Cousins jugó en Mongolia con el club Selenge Bodons. Previo a eso, compitió en Taiwán con los Beer Leopards, donde ganó el campeonato del torneo asiático y fue nombrado Jugador Más Valioso de la final.

“Fueron experiencias. Tomo las experiencias y saco lo mejor de ellas, tanto de las buenas como de las malas. Uno puede aprender de ambas. No estoy diciendo que hayan sido malas, pero valoro esas experiencias por lo que fueron. En Taiwán, gané un campeonato, así que también es un lugar especial para mí”, relató.

PUBLICIDAD

Enfocado en el BSN y cierra la puerta a la NBA

Sin embargo, afirmó que su intención es jugar lo que resta de la temporada del BSN y seguir jugando en Puerto Rico mientras su cuerpo se lo permita. Explicó que, para él, la puerta hacia la NBA ya está cerrada, pero se siente satisfecho con lo que logró en la mejor liga del mundo.

“Mi objetivo es competir por un campeonato. Vine aquí a jugar un baloncesto ganador. No me importan las estadísticas ni los premios individuales. Ya logré todo eso en mi carrera. Mi único objetivo es ayudar a que los muchachos a mi alrededor mejoren y compartir todo el conocimiento que pueda. Planifico seguir viniendo a Puerto Rico. Quién sabe lo que me espera en el futuro. Mi posición y lo que podría ser en esta liga, pero tiene todo mi apoyo”, expresó.

“El capítulo de la NBA fue uno que ya cerré en mi vida. Me gustan estas nuevas experiencias por las que estoy pasando y en el lugar en el que me encuentro en esta etapa de mi vida. Tuve mi tiempo en la NBA. Fue especial para mí y estoy agradecido por eso. Dejé mi huella en la NBA, pero ahora esas oportunidades son para otras personas”, abundó el exenebeísta, que también funge como analista en FanDuel TV.

Cousins también habló sobre José Juan Barea, a quien se enfrentó en múltiples ocasiones en la NBA y que ahora será su dirigente en los Mets. Ambos tienen una buena relación y hasta fueron por el fenecido agente deportivo Dan Fegan.

El dirigente José Juan Barea durante un tiempo muerto en el juego entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

“Supe que Barea sería mi dirigente mientras estábamos en las negociaciones. He sido fan de J.J. por mucho tiempo y me alegro que esté en esta posición. Tengo muchas ganas de verlo en este nuevo rol, aunque esté en esta etapa, y competir por un campeonato junto a él”, sentenció.