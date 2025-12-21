Salt Lake City. Desmond Bane anotó 32 puntos, incluyendo la bandeja ganadora con 0.9 segundos restantes en tiempo extra, para ayudar al Magic de Orlando a superar el sábado por la noche 128-127 al Jazz de Utah.

Paolo Banchero añadió 23 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y bloqueó dos tiros para ayudar a Orlando a romper una racha de dos derrotas consecutivas como visitante. Anthony Black contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

George lideró a Utah con 27 puntos y nueve asistencias. Svi Mykhailiuk sumó 23 puntos mientras que Isaiah Collier tuvo 18 puntos y nueve asistencias. Kevin Love añadió 16 puntos y un máximo de la temporada de 16 rebotes desde el banquillo.

El Jazz, que jugó su segundo partido consecutivo sin su máximo anotador Lauri Markkanen, remontó un déficit de 19 puntos y lo llevaron a tiempo extra con una bandeja de Collier con 5.2 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Noah Penda, quien terminó con 13 puntos y 12 rebotes, anotó las últimas tres canastas durante la racha, culminando en un mate.

Banchero ayudó al Magic a alejarse por segunda vez. Anotó o asistió en seis de ocho canastas durante una racha de 19-2 que extendió la ventaja de Orlando a 97-78.