En 2025, Trump instó a la FIFA, los Juegos Olímpicos y la NCAA alinearse; en su mayoría, cumplieron

Nunca ha sido raro que el líder del país anfitrión se presente en uno de los momentos más importantes de la antesala de un Mundial de fútbol. La ceremonia del sorteo para revelar los grupos en los que quedan ubicadas las distintas selecciones.

Lo que hizo diferente la aparición del presidente Donald Trump este mes fue el “Premio de la Paz de la FIFA” que recibió. El honor recién creado por el órgano rector de este deporte fue, para sorpresa de nadie, otorgado al presidente, quien había estado buscando un galardón mucho más prestigioso: el Premio Nobel de la Paz.

La presencia de Trump en el espectáculo internacional del fútbol reflejó fielmente un ciclo que se aceleró en 2025: el presidente de Estados Unidos, con la ayuda de algunos políticos de su país y muchos líderes deportivos, tomó medidas sin precedentes para adaptar los deportes a su propia visión del mundo.

“Creo que el deporte es un ejemplo fundamental de la creencia de Trump de que él está a cargo de todo”, dijo David Niven, quien enseña un curso de “Deportes y Política” en la Universidad de Cincinnati.

Aunque las políticas de la administración de Trump sobre inmigración, cuestiones transgénero y otros temas tienen repercusiones en muchas áreas, buena parte de la atención se desvió hacia los deportes que la gente juega y ve en 2025.

La Copa del Mundo del próximo año y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, eventos deportivos que promueven su capacidad para unir al mundo, serán examinados para ver si logran ese objetivo en un país que se ha vuelto menos acogedor.

En un ejemplo de ello, una orden ejecutiva que Trump firmó poco después de asumir el cargo busca reducir las oportunidades para los atletas transgénero.

En otro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado su actividad, lo que ha llevado a más de 605,000 deportaciones desde el primer día de Trump en el cargo, según la administración.

“Los aficionados, siempre que haya un evento importante de fútbol, se presentarán y apoyarán a su equipo”, dijo Louis Moore, profesor de la Universidad Estatal de Michigan que enseña sobre deportes en la sociedad. Manifestó sus sospechas de que el ICE estará en algunas sedes y dijo: “sólo espero que la FIFA tenga el valor de haber arreglado algo donde se pueda proteger a los jugadores y a los aficionados”.

Está por verse si el ICE se presenta en los partidos de la Copa del Mundo. Pero la Casa Blanca ha estado enviando mensajes contradictorios que podrían tener un impacto en los deportistas y aficionados que vienen a Estados Unidos para estos eventos deportivos internacionales.

Por un lado, la administración ha promocionado la creación de un “Pase FIFA”, diseñado para permitir a los poseedores de boletos la obtención de citas aceleradas para sus visas. Por otro lado, anunció recientemente la expansión de prohibiciones de viaje y restricciones de inmigración, algunas dirigidas a países que participan en la Copa del Mundo, en reacción al ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional, ocurrido en Washington el mes pasado.

Políticas de Trump sobre deportes transgénero se filtran a la NCAA y los Juegos Olímpicos

El debate sobre los atletas transgénero fue un tema cultural clave que ayudó a Trump a ganar las elecciones del año pasado.

Al principio de su mandato, Trump firmó una orden ejecutiva, “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, que confiere a distintas agencias el poder de garantizar que las escuelas que reciben fondos federales cumplan con la interpretación de la administración del Título IX, que interpreta “sexo” como el género asignado a una persona al nacer.

El día después de que Trump firmó su orden, la NCAA enmendó sus propias reglas para adherirse a la directriz de la administración.

“La orden del presidente Trump proporciona un estándar nacional claro”, dijo el presidente de la NCAA, Charlie Baker, exgobernador de Massachusetts.

Varios meses después, sin hacer mucho ruido, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) cambió su política para ajustarla con la de Trump. Fue un paso que la experta legal olímpica Jill Pilgrim consideró respaldado por un “conjunto de argumentos bien razonados”.

“Pero me sorprendería mucho si esto no se desafía” en los tribunales, reconoció Pilgrim.

Líderes deportivos buscan el favor de Trump

Mientras tanto, líderes clave se esforzaron por mantenerse en buenos términos con Trump.

Aunque algunos creen que violó los propios requisitos de la FIFA, de ser políticamente neutral, el Premio de la Paz de la organización futbolística proporcionó una excusa para que su presidente, Gianni Infantino, elogiara a Trump, quien tiene la capacidad de hacer la vida fácil o increíblemente incómoda para el deporte cuando se trata de Estados Unidos el próximo año.

Mientras que el fútbol le dio un trofeo a Trump, los líderes olímpicos de Estados Unidos aprovecharon una ceremonia en la Casa Blanca este verano para presentarle un conjunto de medallas de los Juegos Olímpicos de 1984, la última vez que se celebraron en Los Ángeles.

Fue parte de un evento al que asistieron los líderes del comité organizador de los Juegos de 2028 y del Comité Olímpico de Estados Unidos, Casey Wasserman y Gene Sykes. Durante el acto, Trump firmó una orden ejecutiva para crear un “grupo de trabajo” olímpico.

Aunque el grupo de trabajo está encargado de supervisar funciones que el gobierno normalmente proporcionaría para los Juegos Olímpicos de todos modos, como la seguridad y el procesamiento de visas, esto le dio a Trump la oportunidad de atribuirse el mérito mientras llevaba a Wasserman y Sykes a la Casa Blanca para agradecerle.

Esto generó cierta incomodidad cuando Trump pidió aplausos a una sala silenciosa después de agradecer a Sykes por las decisiones del Comité Olímpico sobre la política transgénero.

“Algunos de estos momentos llegan casi hasta el punto de la parodia”, dijo Niven, el profesor de Cincinnati. “Son sólo cosas brillantes que están frente a él en un momento dado”.

El golf se congracia con Trump

También durante el verano, Trump fue un invitado especial de la PGA en uno de sus eventos más importantes, la Copa Ryder, un torneo de golf de Europa contra Estados Unidos celebrado a las afueras de Nueva York.

La invitación llegó unos tres años después de que la PGA retiró el Campeonato de la PGA 2022 de uno de los campos de golf de Trump, al considerar que albergarlo allí sería “perjudicial para la marca” a raíz de la irrupción en el Congreso del 6 de enero de 2021.

Además de su ruptura con la PGA, Trump apoyó a LIV Golf, la liga respaldada por Arabia Saudí que causó un cisma en el deporte después de ofrecer salarios de nueve dígitos para atraer a muchos de sus mejores jugadores. A principios de 2025, Trump celebró una reunión en la Casa Blanca para tratar de hacer las paces.

Aunque no salió nada de esa reunión, tanto eso como su aparición en la Copa Ryder marcaron su reconciliación simbólica con el deporte que más le importa.

Si había resentimiento persistente entre los jugadores durante la semana emocionalmente cargada de la Ryder, ello no fue perceptible: se esforzaron por considerar que era un honor tener a Trump allí, mientras evitaban acercarse a la política.

Trump se adentra en deportes universitarios, pero el impacto sería limitado

Los deportes universitarios son un área que pone a prueba los límites de la influencia de Trump, aunque eso no le ha impedido intentarlo.

La orden ejecutiva “Salvar los Deportes Universitarios” que Trump firmó en julio fue un documento amplio que, entre otras cosas, ordenó a los funcionarios laborales aclarar si los deportistas en las escuelas pueden ser considerados empleados de estas.

Para la NCAA, la respuesta es un rotundo no. La organización rectora del deporte universitario también busca protecciones antimonopolio para evitar ser demandada.

En última instancia, el Congreso tiene la autoridad para decidir ambos temas. Pero los republicanos y demócratas imaginan remedios muy diferentes para una industria en evolución. Ningún bando aprobó una legislación significativa sobre el tema.

“Es uno de los problemas más espinosos que existen, y simplemente desafía una solución simple”, dijo Niven sobre el enigma universitario. “Esa no es exactamente la descripción del punto fuerte del Congreso para contribuir”.

Todo ello podría dejar una oportunidad para Trump, quien no ha intervenido mucho desde la orden ejecutiva, a fin de que lo intente de nuevo en 2026.

“Algo debería hacerse, y estoy dispuesto a poner al gobierno federal detrás de ello”, dijo en diciembre. “Pero si no se hace, vas a acabar con las universidades. Van a ser eliminadas, incluidas aquellas que lo hacen bien en el fútbol” americano.