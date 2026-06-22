Phoenix. El escolta de los Suns de Phoenix Devin Booker, cinco veces All-Star, cambió su número de camiseta del 1 al 15 en honor a su padre, Melvin Booker, quien jugó profesionalmente en la NBA y en el extranjero.

Los Suns difundieron un video el domingo, en el Día del Padre, en el que Melvin y Devin Booker hablan sobre el cambio.

“He estado persiguiendo el 15 toda mi carrera. Siempre ha sido un número familiar. Obviamente (mi papá) lo usó y yo lo veía como el modelo a seguir para el éxito”, comentó Booker.

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Booker usó el número 1 durante toda su carrera en la NBA, pero anteriormente llevó el 15 mientras jugó para Estados Unidos y ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024. Es el máximo anotador histórico de los Suns, con 19,520 puntos en temporada regular y playoffs a lo largo de 11 campañas en la NBA.

Melvin Booker fue un escolta estrella en la universidad en Missouri, donde fue seleccionado All-America y Jugador del Año de la Big Eight en 1994.