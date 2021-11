Los Vaqueros salieron dolidos de la eliminación ante los Mets de Guaynabo, aunque sintieron orgullo por haberlo dado todo en el partido y en una temporada espectacular y llena de drama.

“Es duro. Fuerte para todos nosotros. Desde Yadier Molina, Melvín Roman, los muchachos, el equipo de trabajo a los jugadores es duro aceptarlo. Es un proceso de entender qué fue lo que pasó”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón.

Bayamón cayó 84-81 en el sexto juego de la semifinal y perdió 4-2 la serie.

Un momento que los Vaqueros no pudieron entender fue por qué tenían un segundo para tirar en su última posesión si creían que tenían 11 segundos.

La controversia surgió luego de que los Mets apelaran y ganaran una falta de Renaldo Balkman en Javier Mojica. Los árbitros revisaron el video y notaron que no hubo falta de Balkman. Le dieron a Bayamón la posesión, pero con un segundo en el reloj de tirar.

“Los árbitros la revisaron por segunda vez la jugada, durante un tiempo de nosotros, y cuando fuimos a la jugada teníamos un segundo. No estábamos claros con lo que pitaron los árbitros”, dijo Colón. “Asumo toda la responsabilidad aquí“.

De todos modos, Bayamón tuvo el empate en sus manos con un tapeo de Mojica que no entró increíblemente.

“Son cosas que pasan. Mojica puso todo en ese tiro. Tuvimos mala suerte”, dijo Colón.

Otra situación que afectó a Bayamón fue la salida por cinco faltas del armador Cliff Durán faltando 5:35 de juego. Durán fue diferencia para Bayamón en el partido y su ausencia le restó ofensiva y manejo del balón al equipo. Luego de su salida, los Vaqueros tuvieron dos posesiones corridas sin montar una ofensiva.

“Lo que me dijeron fue que el árbitro que me la cantó no sabía que tenía cuatro faltas. Nos afectó en el control del juego. Estaba caliente. Esas cinco faltas nos afectaron en momentos claves”, dijo Durán, quien finalizó el partido con 17 puntos.

Fue una temporada en que Bayamón llegó a tener récord de 15-0. Logró importantes y dramáticos triunfos y acabó con la mejor marca de la temporada regular en la Liga, 27-4. El apoyo del público fue masivo.

Pero nada de esos sirvió, aunque Bayamón vendió cara su eliminación.

“Me siento bien orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, del esfuerzo que hicimos como familia al tratar de sobrevivir y llevar la serie a El Rancho para un séptimo juego. Lamentablemente, las cosas no se nos dieron como queríamos. Ahora nos queda sentarnos a pensar en las cosas que pasaron y en la radiografía de un puntos de vista de un todo para tener una mejor explicación para nosotros mismos para el año que viene”, dijo Colón.