Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, y Cade Cunningham, de Detroit Pistons, podrán optar a premios como el MVP y el All-NBA esta temporada pese a no llegar al mínimo de 65 partidos, según informaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

Doncic jugó 64 partidos y Cunningham 63. Pero tanto la liga como el sindicato acordaron que cada uno de ellos debía estar en la papeleta basándose en la “disposición de circunstancias extraordinarias” del convenio colectivo.

Doncic -que es uno de los favoritos para optar al MVP tras ganar el título de máximo anotador de la liga- se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Cunningham se perdió 12 partidos por un colapso pulmonar diagnosticado el 17 de marzo.

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“La NBA y la NBPA acordaron que, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de Cunningham y Doncic, cada jugador cumplía los requisitos para ser premiado”, dijeron la liga y el sindicato en un comunicado.

Doncic, en un comunicado publicado en las redes sociales, dijo que está “agradecido a la NBPA por abogar en mi nombre y a la NBA por su justa decisión”, y añadió que para él era importante “estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre”.

“Esta temporada ha sido muy especial para mí por lo que mis compañeros y yo hemos sido capaces de lograr, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de final de temporada de la liga”, dice el comunicado.

Anthony Edwards, de Minnesota, que participó en 60 partidos, también intentó entrar en la lista de premios mediante la impugnación por circunstancias extraordinarias, pero solicitó su aprobación ante un árbitro independiente. Su recusación fue denegada.

Los estados de Doncicy Cunningham fueron un tema importante hacia el final de la temporada. Victor Wembanyama, de San Antonio, candidato al MVP y probable mejor jugador defensivo del año, alcanzó la marca de 65 partidos en el penúltimo partido de los Spurs, y Nikola Jokic, de Denver, tres veces MVP, se clasificó para los premios de este año el último día de la temporada regular. Jokic ha sido primero o segundo en la votación al MVP en cada una de las últimas cinco temporadas y ha ganado los títulos de rebotes y asistencias de la liga esta temporada.

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El entrenador de los Nuggets, David Adelman, dijo la semana pasada que espera que la regla de los 65 partidos se cambie, de alguna manera, este verano. Dijo que si jugadores como Jokic pueden jugar 64 partidos, sin querer salir nunca, y no ser elegibles para el premio, entonces algo está mal.

“Ese no es el espíritu de la norma”, dijo Adelman.

Varios jugadores no podrán optar a la mayoría de los principales premios individuales esta temporada debido a la regla de los 65 partidos, entre ellos LeBron James, de Los Ángeles Lakers, cuya racha de 21 años formando parte de un equipo All-NBA terminará. Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, y Stephen Curry, de Golden State, también se han perdido demasiados partidos para ser elegibles.

Con las decisiones sobre Dončić, Cunningham y Edwards ya tomadas, se espera que la NBA envíe las papeletas de los premios al panel de periodistas y locutores que cubren la liga en los próximos días. No está claro cuándo comenzará el anuncio de los ganadores de los premios.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.