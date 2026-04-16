Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles destrozaron el récord de gastos de las Grandes Ligas de Béisbol con una combinación de 515 millones de dólares en nómina e impuesto de lujo el año pasado en camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial, según las cifras finales compiladas por la oficina del comisionado, y Los Ángeles se proyecta para el total más alto de nuevo en 2026.

El gasto de Los Ángeles en 2025 incluyó récords de nómina de 345.3 millones de dólares y de impuestos de 169.4 millones, para un total de 514.6 millones. A pesar de varios contratos descontados para reflejar los pagos diferidos, el total de los Dodgers fue siete veces la nómina de 68.7 millones de dólares de los Marlins de Miami, el equipo de menor gasto, y más que las nóminas de los seis últimos clubes combinados.

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El gasto de los Dodgers el año pasado superó el máximo anterior de 430.4 millones de dólares de los Mets de Nueva York de 2024, y el total de Los Ángeles no incluía la prima de fichaje de 6.5 millones de dólares otorgada al lanzador Roki Sasaki como parte de un contrato de ligas menores.

Los Mets y los Dodgers gastaron en conjunto 948 millones de dólares.

Los Dodgers en 2025 pusieron fin a la racha de tres años de los Mets como la nómina superior, impulsado por $8.5 millones en bonos ganados por retirarse como Clayton Kershaw.

El total de Los Ángeles habría sido alrededor de 71 millones de dólares más alto si no fuera por el uso de dinero diferido para siete jugadores que resultó en un descuento para sus cálculos de nómina. Shohei Ohtani cuenta con 28.2 millones de dólares porque 68 millones de su salario de 70 millones del año pasado no vencen hasta 2035.

Los Mets terminaron segundos en nómina con 342.1 millones de dólares y con impuestos tuvieron un gasto total de 433.7 millones de dólares.

En las cinco primeras temporadas desde que el propietario Steve Cohen compró el equipo, los Mets gastaron 1,440 millones de dólares sin ganar ningún título: 1,110 millones en nóminas y 320 millones en impuestos.

Tanto los Mets como los Dodgers superaron la nómina récord anterior establecida por los Mets de 2024 en 333.3 millones de dólares.

Se prevé que Los Ángeles lidere el gasto en 2026 con una nómina de 323.3 millones de dólares para su lista de 40 jugadores y un impuesto de 163.7 millones para un total de 487.1 millones. Los Mets comenzaron con una nómina récord de 358.4 millones de dólares y tienen un impuesto proyectado de 124.1 millones de dólares para un gasto de 482.5 millones de dólares.

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Cleveland tiene la nómina de 40 hombres más baja del día de apertura de este año, con 75.5 millones de dólares.

El gasto total, basado en las nóminas regulares, subió un 3.1% hasta los 5,320 millones de dólares el año pasado desde los 5,160 millones de 2024 y ha aumentado un 31.3% en cuatro temporadas con el actual contrato laboral desde los 4,050 millones de 2021.

Esas cifras no incluyen el fondo de bonificaciones de 50 millones de dólares anuales antes del arbitraje que comenzó en el acuerdo de negociación colectiva de 2022 ni las asignaciones para beneficios, que se incluyen en las nóminas del impuesto de lujo de MLB.

Entre las nóminas sujetas al impuesto de lujo, ocho equipos comenzaron 2026 por encima del umbral fiscal de 244 millones de dólares. Los Dodgers (415.2 millones de dólares), los Mets (379.2 millones) y los Yankees de Nueva York (339.6 millones) fueron seguidos por Toronto (319.5 millones), Filadelfia (315.2 millones), Boston (263.7 millones), San Diego (260.1 millones) y Atlanta (247.9 millones).

Los Chicago Cubs empezaron con 25,000 dólares menos y Detroit con 2.5 millones menos. Las nóminas aumentan y disminuyen durante la temporada debido a los traspasos y movimientos de plantilla.

Los Yankees terminaron 2025 con la tercera nómina regular más alta, 301.5 millones de dólares, seguidos de Filadelfia (291.9 millones), el campeón de la Liga Americana, Toronto (253.1 millones), Houston (236.4 millones) y Texas (229.9 millones).

Cuatro de los cinco que más gastaron llegaron a los playoffs, excepto los Mets, junto con equipos cuyas nóminas ocuparon los puestos noveno, décimo, duodécimo, decimoquinto, decimoséptimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo quinto.

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Los Dodgers fueron los que más aumentaron su nómina en 2025, con 74.4 millones de dólares. Otros equipos con grandes aumentos en 2025 fueron Detroit (61.9 millones), Baltimore (60.2 millones a 165.6 millones), San Diego (45.6 millones a 217.6 millones), Filadelfia (42.8 millones) y Toronto (34.7 millones).

Quince equipos recortaron su nómina de 2024 a 2025, encabezados por los White Sox de Chicago (en 66.1 millones de dólares a 87.9 millones de dólares), San Luis (39.3 millones de dólares a 139.1 millones de dólares), Miami (29.4 millones de dólares a 68.8 millones de dólares) y San Francisco (en 28 millones de dólares a 182.9 millones de dólares). Los Cardinals han recortado aún más la nómina hasta los 102.3 millones de dólares el día de la inauguración de este año, y eso incluye unos 47.4 millones de dólares atribuibles a intercambios que implican a tres jugadores que ya no están con los Cardinals: Nolan Arenado, Sonny Gray y Willson Contreras.

Los Yankees recortaron la nómina en 9.4 millones de dólares de 2024 a 2025 y la han elevado a 302.8 millones este año.

Once equipos superaron los 200 millones de dólares en 2025, igualando el récord de 2023. Cinco equipos se situaron por debajo de los 100 millones, uno más que el récord de 2024.

Las nóminas regulares del año pasado se basan en los salarios de 2025, las primas devengadas y las partes prorrateadas de las primas por fichaje y las compensaciones no monetarias de las listas de 40 jugadores. Los salarios y primas diferidos se descuentan a valores actuales, y se contabilizan las indemnizaciones por despido, las opciones de compra y las transacciones en efectivo entre clubes.

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La MLB calculó en 4,611,595 dólares el salario medio a 31 de agosto, el último día antes de que las listas de jugadores activos se ampliaran a 26. La asociación de jugadores utilizó una metodología ligeramente diferente para llegar a 4,721,393 dólares. La asociación de jugadores, utilizando una metodología ligeramente diferente, llegó a 4,721,393 dólares,

El impuesto de lujo se basa en nóminas con valores medios anuales que incluyen beneficios y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje. La asociación de jugadores no cree que los pagos del impuesto deban utilizarse para medir la disparidad, porque la mitad del dinero del impuesto va a un fondo discrecional del comisionado distribuido entre los equipos con derecho a recibir dinero de reparto de ingresos que han aumentado sus ingresos locales no procedentes de los medios de comunicación.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.