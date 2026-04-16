Los Ángeles. Shohei Ohtani lanzó pelota de una carrera durante seis entradas y ponchó a 10 en las que no bateó también desde 2021, y los Dodgers de Los Ángeles arrollaron a los Mets 8-2 el miércoles por la noche, enviando a Nueva York a su octava derrota consecutiva.

Dalton Rushing, quien reemplazó a Ohtani como bateador designado, bateó el primer grand slam de su carrera ante el cerrador de los Mets Devin Williams en el octavo. Kyle Tucker añadió un solo tiro de dos outs - su primero en casa como un Dodger - de Austin Warren, por lo que es 8-1.

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Ohtani (2-0) había lanzado 33 entradas consecutivas sin una carrera en contra antes de que el doblete de MJ Meléndez en la quinta recortara la desventaja de Nueva York a 2-1. Fue su primera carrera permitida desde el 27 de agosto contra Cincinnati.

Ohtani no estuvo en la alineación de bateo durante una salida al montículo por primera vez desde el 28 de mayo de 2021, con los Angels de Los Ángeles. El mánager Dave Roberts dijo que se debió a que Ohtani todavía estaba adolorido después de ser golpeado en la parte posterior de su hombro derecho por el lanzador de los Mets David Peterson el lunes.

El número de ponches de Ohtani fue el más alto de la temporada para un lanzador de los Dodgers. Abanicó dos veces a Francisco Lindor en una batalla de estrellas. La segunda vez, Lindor se rió cuando Ohtani le lanzó una bola rápida de 99 mph en su undécimo y último lanzamiento para terminar el tercero. Ohtani sonrió irónicamente.

Ohtani dio dos bases por bolas en 95 lanzamientos, 63 de ellos de strike. Ponchó al equipo en la sexta para poner fin a su salida. Ohtani lanzó 22 veces, la mayor cantidad con los Dodgers.

Los Dodgers (14-4) barrieron a los Mets en casa por primera vez desde el 19-22 de junio de 2017. Junto con las barridas de Arizona y Washington, los Dodgers están 9-0 contra oponentes de la Liga Nacional esta temporada.

Los Dodgers se adelantaron 2-0 con un jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante el abridor de los Mets Clay Holmes (2-2) en el segundo. Teoscar Hernández añadió un solo tiro de campo opuesto a principios de la sexta contra el relevista Tobias Myers.

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Los Mets lograron cinco hits en su undécimo partido sin el lesionado bateador Juan Soto (becerro). Fueron superados 14-4 en la serie.

Meléndez fue el único Met con algún éxito contra Ohtani, yendo 2-por-2 con un par de dobles después de ser llamado desde Triple-A el miércoles.

Los Dodgers mejoraron a 18-4 en el Día de Jackie Robinson -mejor marca en las mayores- desde que la MLB declaró por primera vez un día especial en 2004 para el jugador que rompió la barrera del color del béisbol en 1947 con Brooklyn.