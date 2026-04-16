Miami. LaMelo Ball, de Charlotte, debió haber sido expulsado por una falta flagrante no señalada cuando extendió la mano y tiró del tobillo de Bam Adebayo, de Miami, causando una lesión en la espalda que obligó a Adebayo a abandonar un partido del torneo de play-in, dijo la NBA el miércoles.

La liga dijo que Ball hizo “contacto innecesario e imprudente” con Adebayo el martes por la noche. Ball fue multado con 60,000 dólares por la falta y por decir palabrotas en una entrevista, pero sigue siendo elegible para jugar en el partido de eliminación de los Hornets el viernes contra Orlando.

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La falta flagrante del partido del martes, si se hubiera pitado en tiempo real, habría dado a Miami dos tiros libres y la posesión del balón. Los Heat acabaron perdiendo 127-126 en la prórroga, poniendo fin a su temporada.

La NBA dijo que se merecía una falta flagrante, penalización dos. Si se hubiera pitado, Ball habría sido expulsado.

Adebayo se lesionó al principio del segundo cuarto y no regresó, dejando a Miami sin su mejor jugador. Ball anotó la canasta decisiva para los Hornets en la prórroga.

Aunque alabó la forma en que Charlotte jugó, el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, dijo que sentía que Ball debería haber sido expulsado y se preguntó cómo los árbitros Zach Zarba, Curtis Blair y Gediminas Petraitis no vieron el incidente.

“No creo que eso pertenezca al juego, poner zancadillas a los chicos, chanchullos”, dijo Spoelstra. “Curtis estaba allí. Es su responsabilidad ver eso. Y si no es su responsabilidad, entonces Zach tiene que verlo. Alguien tiene que verlo. Deberían haberle expulsado del partido por eso. No le conozco de nada. No hay lugar en el juego para eso”.

Según las reglas de la NBA, los Heat no podían impugnar el fallo de la jugada porque no se había señalado falta. La jugada continuó, sin posibilidad de revisión.

“La jugada no fue pitada en tiempo real”, dijo Zarba a un reportero de Pool. “El juego continuó con una ruptura rápida. Y como el juego no se detuvo inmediatamente, y no hubo silbato en la jugada, la ventana para revisar la jugada se cerró”.

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Ball fue multado con 35,000 dólares por la falta sobre Adebayo. También fue multado con 25,000 dólares por proferir blasfemias en una entrevista posterior al partido. La liga no abordó públicamente otro incidente en el que Ball golpeó a la mascota de Charlotte durante la celebración posterior al partido.

La jugada del martes recordó a una ocurrida durante un partido en Miami en enero de 2024, cuando Ball agarró de la pierna a Adebayo cuando el pívot de los Heat corría hacia el otro extremo de la cancha. Adebayo tropezó pero no cayó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.